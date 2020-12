Une faim insatiable de restauration rapide a fait plonger un Australien dans l’eau chaude après que la police l’ait surpris en train de violer les règles de quarantaine du coronavirus alors qu’il tentait de visiter un McDonald’s alors qu’il lui avait ordonné de rester chez lui.

Des images de l’incident ont été publiées par la police du Queensland, qui a exhorté les autres à suivre de près les ordres de quarantaine des autorités. La vidéo montre l’homme de 34 ans approché par plusieurs policiers alors qu’il est assis dans sa voiture sur le parking d’un McDonald’s.

L’homme avait reçu l’ordre de passer un test de coronavirus et de rester à la maison jusqu’à ce que les résultats reviennent. Cependant, il a défié les restrictions pour s’emparer de la restauration rapide, ce qui n’est pas considéré comme une excuse valable.

« On vous donne l’ordre de rester à la maison, il est très clair que vous ne devez pas quitter votre adresse sauf pour un traitement médical, des services médicaux ou une situation d’urgence, » l’un des agents a dit à l’homme. «Venir chez McDonald’s n’en fait certainement pas partie.»

Le petit voyage s’est avéré assez coûteux pour l’homme – après l’incident, il a été placé dans un logement fourni par le gouvernement et contraint de payer la note pour cela.

L’Australie a mis en œuvre certaines des mesures les plus strictes en matière de coronavirus, limitant sévèrement les voyages nationaux et étrangers, et plaçant à plusieurs reprises de grandes zones sous clé pour une poignée de cas.

Aussi sur rt.com Surveillez le patient 7379: un homme atteint de Covid-19 dépasse les médecins et s’échappe de l’hôpital de Hong Kong

Jusqu’à présent, le pays aux 26 millions d’habitants a enregistré plus de 28000 patients atteints de coronavirus, avec plus de 900 décès. Les chiffres sont nettement inférieurs à ceux des pays les plus touchés qui ont vu des millions de cas et des dizaines de milliers de décès.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!