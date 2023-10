Urgence alimentaire imminente pour les familles sud-soudanaises fuyant la guerre — Enjeux mondiaux

Près de 300 000 personnes sont arrivées au Soudan du Sud depuis le début du conflit de l’autre côté de la frontière à la mi-avril, dont la plupart sont des rapatriés.

Parmi eux, un enfant sur cinq souffre de malnutrition et 90 pour cent des familles connaissent une insécurité alimentaire modérée ou grave.

Les données de contrôle du poste frontière ont également révélé que plus d’un quart des femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition.

Fuir le danger, trouver le désastre

« Nous voyons des familles quitter une catastrophe pour une autre alors qu’elles fuient le danger au Soudan pour trouver le désespoir au Soudan du Sud. » dit Mary-Ellen McGroarty, PAMDirecteur pays de au Soudan du Sud.

Les rapatriés reviennent dans un pays déjà confronté à des besoins humanitaires sans précédent.

Des années de conflit, de violence, d’insécurité alimentaire, d’impacts climatiques et de problèmes de santé publique ont laissé quelque 9,4 millions de personnes dans le besoin de protection et d’assistance, selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU, OCHA.

Volé en fuite

Le PAM a déclaré que la saison des pluies a rendu les conditions encore plus difficiles dans les centres de transit et aux postes frontaliers bondés, car les inondations aggravent l’insécurité alimentaire et contribuent à la propagation des maladies.

De nombreuses familles déclarent également avoir été victimes de vols et de violences alors qu’elles fuyaient le Soudan avec rien d’autre que les vêtements qu’elles portaient. Les familles qui arrivent aujourd’hui se trouvent dans une condition encore plus vulnérable que celles qui ont fui au cours des premières semaines du conflit.

Le PAM fournit une aide alimentaire à la frontière, en distribuant des repas chauds, des biscuits à haute teneur énergétique, des rations sèches et des transferts en espèces. Les enfants et les mères reçoivent également un soutien nutritionnel spécialisé.

Des besoins croissants, des fonds en baisse

« La situation humanitaire des rapatriés est inacceptable et le PAM a du mal à répondre aux besoins humanitaires croissants à la frontière », a déclaré Mme McGroarty. « Nous n’avons tout simplement pas les ressources nécessaires pour fournir une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin. »

Le PAM a besoin de toute urgence de plus de 120 millions de dollars pour intensifier son soutien au cours des prochains mois. Des ressources importantes sont également nécessaires pour aider les personnes à quitter la zone frontalière surpeuplée et pour soutenir les rapatriés alors qu’ils reconstruisent leur vie dans un pays où beaucoup n’ont jamais vécu.

Dans l’ensemble du Soudan du Sud, le PAM connaît un déficit de financement de 536 millions de dollars pour les six prochains mois et n’a fourni une assistance qu’à 40 pour cent des personnes en situation d’insécurité alimentaire. En outre, ces bénéficiaires ne reçoivent que des demi-rations en raison du déficit de financement, ce qui aggrave encore davantage l’insécurité alimentaire.