Urfi Javed utilise des pétales de rose pour couvrir sa pudeur, les internautes disent “Ranveer Singh waale se…”

L’actrice de télévision Urfi Javed, connue pour son sens unique de la mode, ne manque jamais d’attirer l’attention. Elle fait partie de ces actrices qui parlent franchement, elle a toujours exprimé ce qu’elle ressent.

Urfi Javed se fiche de ce que les gens disent, elle n’a peur de rien. Sa publication sur les réseaux sociaux et bien sûr ses tenues deviennent souvent virales en un rien de temps. Urfi a récemment partagé une vidéo dans laquelle on peut la voir se couvrir de pétales de rose. Les internautes ont réagi au clip, certains l’ont même comparée à Ranveer Singh qui s’est nue pour une séance photo dans un magazine.





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : “Ranveer Singh Wale se toh ye bhi thik h bhai”. Un autre a dit: “Yeh Ranveer Singh aur Urfi ka porte ka koi relation avec nahi hai dono ko même shauk hai.” La troisième personne a commenté : « Iss ke aur ranveer Singh ke shadi karado ». Le quatrième a commenté: “Essayer de rivaliser avec Mme Ranveer Padukone”, et cela a continué.

Récemment, elle est sortie dans une tenue noire audacieuse, associée à des talons noirs. Ses vidéos et photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo virale, on peut voir des paps prendre ses photos. On peut entendre Urfi dire aux médias de “se calmer” dans la vidéo. Les internautes ont réagi au clip. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Elle retourne à l’âge de pierre.” Le second a mentionné: “Comment marche-t-elle avec ces talons sur les routes indiennes.” Le quatrième a commenté: “Quelqu’un a dit par derrière … aj ka din axa h me fait rire.”

Regarder la vidéo:





Pendant ce temps, lorsqu’on lui a demandé “quelle célébrité répétant les vêtements serait leur pire cauchemar”, Ranveer a nommé Urfi Javed sur Koffee avec Karan saison 7. Il a également mentionné qu’elle était une icône de la mode.

Urfi Javed a également réagi à la réponse de Ranveer. Partageant la vidéo, elle a écrit : « Je ne sais pas comment réagir ! Mais Ranveer Singh, tu es adorable !

Sur le plan du travail, Urfi, 24 ans, est apparue pour la première fois dans l’émission télévisée Bade Bhaiyya Ki Dulhania en 2016, suivie de Meri Durga, Bepannaah et Puncch Beat Season 2.

Urfi Javed est également apparu dans Kasautii Zindagii Kay et Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Elle a été vue le plus récemment dans le Bigg Boss OTT hébergé par Karan Johar. Son temps dans l’émission a été écourté lorsque son partenaire dans l’émission, Zeeshan Khan, a échangé son lien avec Divya Aggarwal, mettant Urfi dans les nominations.