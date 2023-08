Urfi Javed utilise des croissants pour cacher le haut de son corps ; les internautes disent en avoir assez vu

Urfi Javé est de retour pour faire la une des journaux, et cette fois encore, elle porte une tenue faite d’un produit alimentaire et c’est des croissants, pour juste couvrir le haut de son corps, et les internautes en ont juste fini. Le moment Urfi Javé a laissé tomber sa photo de ne porter que des croissants sur le haut de son corps associé à un jean noir, il y a eu plusieurs commentaires pour le Bigg Boss OTT renommée, que même elle n’aime peut-être pas lire, mais elle est imparable. Il y a des moments où Urfi fait que tout le monde se demande pourquoi elle porte de tels vêtements, car elle est consciente d’être fortement critiquée pour la même chose. Comme dans la dernière photo partagée par Urfi, vous pouvez la voir portant juste des croissants, et nombreux sont ceux qui lui demandent ce qu’elle essaie de prouver. Je veux dire, beaucoup se demandent, quel est l’intérêt de faire ça ? Urfi a abordé beaucoup de haine de la part des gens ; elle a une réponse à toutes les questions sur pourquoi elle fait ça? Elle aime la célébrité; c’est son coup de pied.

Urfi Javed a fortement critiqué le simple fait de porter des croissants pour couvrir le haut de son corps.

Urfi admet qu’elle a honte de la salope, qu’elle a honte de tout et qu’aucune bonne famille n’aimera la voir, mais elle aime le fait qu’elle est extrêmement populaire. Dans l’une de ses interviews, l’actrice a admis qu’elle était consciente d’être honteuse et tout, mais elle s’en fout et continuera à faire ce qu’elle a fait. Urfi a même été ouvertement humiliée par l’un des individus à l’aéroport, où elle a claqué l’homme, disant que ce n’était pas son affaire ou celle de qui que ce soit sur ce qu’elle porte quand il l’a accusée de créer des nuisances avec son choix scandaleux de vêtements.

Urfi Javed est née pour chanter sa propre gloire.

Urfi compte 4,2 millions de followers, et malgré tous les trolls et les critiques constantes, certains groupes de personnes adorent son courage et la façon dont elle s’est acceptée en tant qu’Urfi Javed. Peu de gens ont ce courage. Cette fille est née pour chanter sa propre gloire, et elle n’a aucun scrupule à faire la même chose tous les jours. C’est Urfi Javed pour vous.