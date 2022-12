Urfi Javed topless, pose dans la baignoire pendant les vacances à Dubaï, la photo devient virale

Pendant ses vacances à Dubaï, Urfi Javed s’amuse comme jamais. Elle a récemment mis en ligne une photo sur Instagram dans laquelle on pouvait la voir poser dans une baignoire seins nus.

Regardez la photo ici :







Récemment, Urfi portait une tenue faite avec des chaînes de vélo. Partageant la vidéo, elle a écrit : “Cycle ki chain !! Même moi, je n’aurais jamais pensé m’habiller avec ça ! Ce n’était pas mon idée, un ami a juste dit en plaisantant isne toh cycle ki chain ki dress bana di – j’attendais Je n’ai jamais fait ça mais peut-être que je peux”.





Elle a été trollée brutalement depuis qu’elle est devenue célèbre. Parlant de la même Urfi a déclaré à IANS, “Oui, je fais les gros titres pour mes tenues. Dans le spectacle, j’étais aussi moi-même. J’ai pris de très belles tenues dans le spectacle et qu’est-ce qui m’a fait choisir de telles tenues? Je n’ai pas choisissez-les, c’est la production de MTV qui a choisi celles qui n’étaient pas trop révélatrices.”

S’exprimant sur le fait d’être continuellement trollée, l’actrice, qui a fait partie de plusieurs émissions telles que Bepannaah et Bade Bhaiyya Ki Dulhania, a déclaré: “Je ne prends pas les trolls et la critique au sérieux. La critique constructive est toujours acceptable mais les trolls, je ne Je ne pense pas que je veuille leur accorder de l’importance.”

Sur les réseaux sociaux, Urfi Javed, également connu sous le nom d’Uorfi, publie fréquemment des images et des films semi-nus et audacieux tout en étant habillé bizarrement. Elle n’a que 92 000 abonnés sur Twitter et 3,8 millions sur Instagram.

Urfi a gagné en notoriété après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot l’année dernière. Elle a été la première candidate à être expulsée de l’émission le huitième jour même après que Zeeshan Khan a rompu sa relation avec elle le quatrième jour et s’est associée à Divya Agarwal, qui a fini par remporter l’émission.

Côté travail, elle a été vue pour la dernière fois à Splitsvilla X4.