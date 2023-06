Urfi Javed tombe en posant pour une photo avec un fan; les internautes reprochent aux gens de ne pas l’avoir aidée à se relever [Watch Video]

La sensation Internet Urfi Javed se fait régulièrement troller. Son sens de l’habillement extravagant et risqué a suscité de nombreux commentaires de la part des gens. Mais elle a fait sa propre légion de fans. Aujourd’hui, elle est tombée par terre à cause de ses talons alors qu’elle s’apprêtait à poser avec un éventail. Le gars qui était à côté d’elle n’a pas fait une seule tentative pour l’aider à se remettre sur pied. Urfi Javed n’a montré aucune sorte d’embarras. La dame s’est relevée et a posé avec son sang-froid habituel. Urfi Javed était vêtu d’un bustier rose vif avec un pantalon de couleur kaki.

Regardez la vidéo d’Urfi Javed

LES INTERNETS PAS IMPRESSIONNÉS PAR LA FOULE

Les médias sociaux sont contrariés par le fait que personne ne soit réellement venu à son aide lorsqu’elle est tombée. Même le gars qui voulait la photo n’a même pas tendu la main. Une personne a commenté : « Je me demande comment les gens se moquent de cette fille, mais s’en foutent de ce que ce type de t-shirt noir a fait… bas photo kheechne ki padi hai. elle s’est levée, a souri et a dit jaldi kheechlo… ses vêtements sont courts… mais kuch cheezo se uchi bahut hai !, tandis qu’une autre a écrit : « Plutôt que de la prendre dans ses bras, les gens sont occupés à prendre des photos et des vidéos d’elle… Guérissez bientôt MONDE! » Malheureusement, la plupart des commentaires sont assez dégoûtants. Mais Urfi Javed n’est pas quelqu’un qui sera contrarié par une telle négativité.

URFI JAVED FLIRTE AVEC LES PAPARAZZIS

L’actrice a ensuite été vue en train d’afficher une colère simulée envers les papas. Elle a dit à quelqu’un qu’elle allait casser son téléphone. Le gars a riposté en disant qu’elle devait lui en acheter un nouveau. Jetez un oeil à la vidéo…

On dirait qu’elle a eu une plaisanterie avec le célèbre paparazzi de célébrités, Chotu Pandey. La dame a fait des vagues sur le circuit de la mode. Urfi Javed a été vu portant une création d’Amit Aggarwal lors de l’ouverture de son nouveau magasin à Delhi. Avant cela, elle avait fait une campagne avec Abu Jani et Sandeep Khosla. Elle a même assisté au lancement du magasin Shantanu et Nikhil à Mumbai.