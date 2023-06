Urfi Javed tombe en posant pour les fans, une vidéo virale divise les internautes

La spontanéité et l’insouciance sont ce qui rend Urfi Javed si populaire. L’actrice est prête à se moquer d’elle-même et à se moquer d’elle-même. Lors de la dernière apparition médiatique d’Urfi, l’actrice a perdu l’équilibre et a trébuché en posant avec ses fans. L’actrice est tombée mais s’est rapidement relevée avec l’aide de paps.

Dès que l’actrice s’est levée, elle a ri de la situation et a continué à poser avec des fans pour des selfies. Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende « #urfijaved FALLING ».

Voici la vidéo





Dès que la vidéo a été téléchargée, elle a attiré l’attention des internautes. Alors qu’une partie des internautes a loué la confiance d’Urfi, une autre partie a brutalement trollé l’actrice. Un internaute a écrit : « Elle tombe, mais sa confiance n’est pas affectée ! » Un autre internaute a écrit : « Pourquoi publieriez-vous ceci ? Ayez une certaine éthique du journalisme. » Un internaute a écrit : « Roj salut à girti hai, aaj thoda ou gir gayi. » Un autre internaute a écrit : « Je me demande comment les gens se moquent de cette fille, mais s’en foutent de ce que ce type de t-shirt noir a fait. up sourit n dit jaldi kheechlo..ses vêtements sont courts..mais kuch cheezo se uchi bahut hai! » Un autre internaute a écrit : « Ye ta hone hi tha ek din. »

L’actrice de télévision et sensation des médias sociaux Urfi Javed, qui fait la une des journaux, a attiré l’attention lorsqu’elle a enfilé un haut de bikini fait de tranches de pizza lundi. Mardi, l’actrice a été vue en train de distribuer des pizzas au papa et la vidéo d’elle devient virale sur Instagram dans une robe entièrement couverte.

Dans le clip, on peut la voir interagir avec les paps et donner les pizzas dans une tenue qui couvre également la moitié de son visage. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « Quelqu’un a des pizzas ? Urfi Javed est là avec une tenue encore une fois unique. Nommez cette tenue dans la section des commentaires. » L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Dil se achi hai les gars vous… ne jugez pas un livre à sa couverture ou à sa robe. » Le second a dit : « A ladki aneth ki achi he. » La troisième a dit : « Tout à part, elle est gentille. Le quatrième a dit : « o iske sath hai wo bhi bewkoof hai ». Sur le front du travail, Urfi Javed a été vu pour la dernière fois à Splitsvilla 14.