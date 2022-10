Urfi Javed tombe du swing dans le clip BTS de Haye Haye Yeh Majboori, écrit ‘ye toh sach ka haye haye ho gaya tha’

Urfi Javed a mis le feu à Internet puisqu’elle a été présentée dans la version remixée du morceau Haye Haye Yeh Majboori. Ses mouvements de danse grésillants dans la chanson deviennent viraux. La concurrente de Bigg Boss OTT a fait des bobines avec plusieurs sensations des médias sociaux telles que Anjali Arora et Aadil Khan tout en grognant au rythme de sa dernière chanson.

Le lundi 17 octobre, l’actrice a partagé une vidéo des coulisses du tournage de la chanson dans laquelle on la voit tomber accidentellement de la balançoire et toute l’équipe se précipitant vers elle pour l’avoir aidée. Elle a écrit une légende hilarante pour son clip qui disait : “Ye toh sach ka Haye Haye ho Gaya tha !”.



Parlant de la composition originale, Lata Mangeshkar a donné sa voix au morceau composé par Laxmikant-Pyarelal et écrit par Verma Malik pour le film de 1974 Roti Kapda Aur Makaan. La chanson a été présentée sur Zeenat Aman et Manoj Kumar, qui ont également écrit, réalisé et produit le film.

Le titre du film classique a été tiré de la phrase popularisée par l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi avant les élections générales de 1967, que la fille de Jawaharlal Nehru a remportées et est devenue la première et à ce jour la seule femme Premier ministre du pays. Le film a également présenté Amitabh Bachchan, Shashi Kapoor, Moushmi Chatterjee et Prem Nath dans des rôles clés.