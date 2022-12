Urfi Javed sort dans un catsuit vert transparent sur un ensemble de lingerie et nous ne savons pas comment réagir [Watch Video]

Urfi Javed a été vu aujourd’hui en banlieue dans la tenue la plus inimaginable. Elle est sortie dans une combinaison vert émeraude en filet. Elle portait le costume transparent sur un ensemble de lingerie assorti. Alors que quelque chose comme ça irait bien lors d’une fête d’Halloween aux États-Unis, les fans sont abasourdis qu’Urfi Javed puisse porter quelque chose comme ça et sortir dans la banlieue de Bandra. Certains trolls ont fait preuve de créativité et l’ont comparée à un ninja vert. D’autres ont dit que le matériau ressemblait à celui d’une moustiquaire. D’autres se demandaient pourquoi elle était habillée comme ça. C’est un fait connu qu’Urfi Javed conçoit certains de ces vêtements.