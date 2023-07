Urfi Javed SLAMS Gadar 2 étoiles Ameesha Patel pour la remarque «OTT plein de gay-lesbianisme»; « Des personnalités publiques parlent sans éduquer… »

Ameesha Patel fait la une des journaux ces jours-ci alors qu’elle est occupée à promouvoir Gadar 2. Sunny Deol et Ameesha Patel se sont à nouveau réunis pour ramener l’histoire de Tara Singh et Shakeena. L’actrice a été occupée à donner des interviews et à parler de beaucoup de choses. Elle a récemment partagé son point de vue sur le contenu disponible sur OTT. Dans une récente interview, Ameesha Patel a déclaré que le public recherche un contenu propre et que l’OTT est plein de « gay-lesbianisme ». Pour ça, Urfi Javé a réagi.

Urfi Javed est contrarié par Ameesha Patel

S’adressant à ses histoires Insta, Urfi Javed a partagé le lien de l’interview d’Ameesha Patel et a partagé qu’elle était contrariée par ses déclarations. Dans le message, elle s’est penchée sur Ameesha Patel en utilisant son titre de film « Kaho na Pyar Hai » et a demandé si c’était uniquement pour les hétéros. Elle a écrit que les personnalités publiques qui parlent de sujets sensibles sans s’informer la laissent en colère. Elle a même qualifié Ameesha Patel de personne amère. Urfi Javed a écrit : « Qu’est-ce que le gayisme, le lesbianisme ? Gardez vos enfants à l’écart ? travailler pendant 25 ans a fait d’elle une personne très amère (sic). »

Découvrez le message d’Urfi Javed ci-dessous:

Dans une interview avec Bollywood Hungama, Ameesha Patel a parlé du contenu OTT et a déclaré: « Les gens attendent un bon cinéma propre. L’ère où vous pouviez faire du cinéma qu’un petit-enfant pourrait s’asseoir et regarder avec un grand-parent est complètement absente. OTT à coup sûr ne vous donne pas ça. Parce que OTT est plein de scènes d’homosexualité, de gay-lesbianisme où vous devez couvrir les yeux de vos enfants ou mettre un verrouillage pour enfants sur votre télévision afin qu’ils ne puissent pas accéder à ces plateformes. Ce commentaire a suscité de nombreuses réactions.

Avant cela, Ameesha Patel a fait la une des journaux en faisant des commentaires choquants contre le réalisateur de Gadar 2, Anil Sharma. Elle a accusé les créateurs de non-paiement des cotisations et de mauvaise gestion sur les plateaux de Sunny Deol’s Gadar 2. Elle a écrit sur les factures non payées pour l’hébergement, la nourriture, etc.