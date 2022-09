Urfi Javed et Chahatt Khanna sont à couteaux tirés depuis que ce dernier a fait des commentaires sur les vêtements risqués et extravagants portés par le concurrent de Bigg Boss OTT. Urfi Javed et Chahatt Khanna se sont livrés à une guerre de mots amère après cela sur les réseaux sociaux où le premier a même traîné le statut de divorcé de Chahatt Khanna et a fait des commentaires désobligeants. Plus tard, elle s’est excusée pour la même chose. Chahatt Khanna avait tiré sur Urfi Javed en laissant entendre qu’elle cherchait à attirer l’attention et avait fait de la publicité payante. Bref, les deux femmes s’étaient battues bec et ongles sur les réseaux sociaux.

Maintenant, le nom de Chahatt Khanna est apparu dans l’affaire Sukesh Chandrashekhar. On dit qu’elle et deux autres actrices l’ont rencontré en prison. Il est allégué qu’il lui a offert deux lakh en espèces et un sac Versace. Même le nom de Nikki Tamboli est apparu. Il semble qu’elle ait également reçu Rs 3,5 lakh de sa part en cadeau. Il semble que ces deux filles aient été présentées à Sukesh Chandrashekhar dans la prison de Tihar en tant que patron d’une chaîne du sud de l’Inde. Pinky Irani qui a agi en tant que médiateur a fait les présentations comme elle l’a fait dans le cas de Jacqueline Fernandez et Nora Fatehi.

Sukesh Chandrashekhar est réservé par la police de Delhi dans une escroquerie d’extorsion de 200 crore. L’escroc s’est fait passer pour un lobbyiste du gouvernement auprès d’Aditi Singh, épouse de l’ancien chef de Fortis emprisonné Shivinder Singh, et a déclaré qu’il avait obtenu sa libération s’il recevait un certain montant. Il a également extorqué de l’argent à d’autres personnes riches à Delhi. Il semble que Jacqueline Fernandez et lui aient eu une relation présumée l’année dernière en mai. Il l’a comblée de nombreux cadeaux. Selon l’EOW, sa famille a également bénéficié de l’argent d’extorsion amassé par Sukesh Chandrashekhar.