Urfi Javed s’excuse d’avoir mentionné les divorces de Chahatt Khanna lors de leur prise de bec sur les réseaux sociaux

Il y a quelques jours, Urfi Javed et Chahatt se sont disputés après que ce dernier se soit rendu sur Instagram et s’est moqué des tenues du premier et l’a qualifié de “vulgaire”. Urfi s’est ensuite moquée de la vie personnelle de Chahatt, a ridiculisé ses deux divorces, l’a appelée «tante» et a fini par être bloquée par Khanna. Les deux ont fait la une des journaux pour leur vilain crachat.

Urfi a maintenant réagi à la polémique et a présenté ses excuses à l’actrice. Lors d’une apparition publique, Urfi a déclaré: «Je pense que j’avais tort, je n’aurais pas dû commenter ses deux divorces. C’est très bas de ma part. Peu importe ce que quelqu’un dit, je dois garder mon calme. Elle a ajouté: «Je devrais défendre ce en quoi je crois, puri duniyaa comment karti hai. C’était faux.”





Pour les non-initiés, Chahatt a partagé les photos d’Urfi et a déclaré : « Qui porte ça ? Et dans la rue ? émission bon marché que vous ferez la promotion auprès de notre génération. N’importe qui paierait pour repérer et faire n’importe quoi ou même aller nu et vous porterez ? C’est odieusement triste ! Que Dieu vous bénisse avec un peu de sagesse.









Javed a perdu son sang-froid et elle a partagé l’histoire de Khanna sur son Instagram et a répondu : “Au moins, je n’achète pas d’abonnés ! De plus, si vous faisiez vos devoirs, j’étais là pour une interview, j’étais habillée pour une interview qui n’est pas de votre entreprise, vous êtes juste jaloux que même après avoir payé les paps, ils ne vous couvrent pas. @chahattkhanna aussi tout ce que quelqu’un fait sur cette terre ne vous regarde pas, pourquoi n’avez-vous pas téléchargé cette histoire pour Ranveer Singh? Montre votre hypocrisie Tu vois, je ne t’ai pas jugé pour tes DEUX divorces, en sortant avec des hommes plus jeunes, alors pourquoi me juger ?





Urfi a ensuite partagé une photo dos nu de Khanna sur son Instagram et l’a qualifiée d'”hypocrisie” en déclarant : “Donc, vous êtes autorisé à publier de telles photos sur les réseaux sociaux pour que le monde entier puisse les voir ? Les réseaux sociaux pe toh asli log Nahi hote na ? Tu es jaloux mon amour et tu es aussi un tyran. Je suis triste pour ta fille. Quel genre de mère ils ont. Merde. Au moins, je gagne mon propre argent sans vivre de la pension alimentaire de mes 2 ex-maris ! @chahattkhanna Je ne le suis pas venir vous juger à quel point vous aimez votre vie. Je ne sais pas ce que ces tantes ont contre moi lol.





Chahatt n’aimait vraiment pas le fait qu’Urfi ait rendu public ses divorces. Elle a donc répliqué à Urfi en déclarant : “Je n’ai pas besoin de faire partie de ce drame, mais il est essentiel que mes abonnés le sachent, les gens parlent et peu aboient beaucoup, mais les gens qui me connaissent savent que j’ai travaillé dur pour venir. ici et atteindre un style de vie et non une pension alimentaire, veuillez d’abord vérifier les dossiers avant de parler, je n’ai jamais pris un seul centime, aussi mon divorce aurait pu être facilement ciblé, tout le monde le sait. Mais les gens avec classe ne feraient jamais ça, aussi Je n’attends pas de classe de la part de gens sans classe ni de médias payants. A baki jisko jo acha lagta hai likho.. mera kya.