Urfi Javed s’est-il fiancé en secret ? Vérifiez les photos de sa cérémonie de roka

Qui ne sait pas Urfi Javed maintenant? Eh bien, la diva est devenue célèbre après son passage dans Bigg Boss OTT. Elle a fait de nombreuses émissions de télévision plus tôt, mais après Bigg Boss OTT nous avons pu voir son nouveau côté. Elle est connue pour ses tenues à la mode et audacieuses. Bien que la dame ait été critiquée à plusieurs reprises pour ses tenues audacieuses, elle n’a jamais peur de porter ce qu’elle aime. Urfi est assez simple et ne se laisse pas affecter par les trolls. Elle est toujours au courant des nouveautés qu’elle continue d’essayer.

Cependant, cette fois, elle a de nouveau attiré l’attention grâce à quelques photos virales. Une photo récente d’Urfi Javed effectuant une puja avec un homme mystérieux est devenue virale, et les fans ont rapidement pensé qu’une cérémonie de roka se déroulait sur la photo.

Urfi Javed est fiancé ?

La photo montre Urfi et l’homme mystérieux exécutant une puja devant un havan kund, avec un pandit également présent. Les gens ont l’impression que l’homme sur la photo est son fiancé. Les rituels de l’image virale ressemblent à une cérémonie hindoue et les internautes se demandent donc également si Urfi aura un mariage intercaste.

Urfi est toujours ouverte sur les choses, mais elle a dû garder ses fiançailles secrètes car c’est une chose personnelle. Cependant, la sœur d’Uorfi, Urusa, a publié une photo du couple sur son histoire Instagram, ce que beaucoup considèrent comme une confirmation de la nouvelle. Urfi elle-même n’a pas encore confirmé la nouvelle, mais les fans sont déjà ravis qu’elle l’annonce bientôt.

Jetez un oeil aux photos: