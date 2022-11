Urfi Javed s’en prend indirectement à Chetan Bhagat, Chahatt Khanna partage des “images irrespectueuses”

Urfi Javed continue d’attaquer l’auteur Chetan Bhagat et même Chahatt Khanna pour sa remarque odieuse, et elle a partagé de nouvelles “images irrespectueuses” d’elle. Urfi a déposé de nouvelles photos dans un post de carrousel et a fait une fouille indirecte à Chetan. Tout en posant en lingerie noire, Urfi a écrit : “Les femmes qui visitent les prisons pour obtenir des sacs Gucci et de l’argent gratuits, les hommes mariés qui demandent aux femmes la moitié de leur âge de ‘compagnie’, qui reprochent aux vêtements pour femmes de distraire les hommes sont définitivement beaucoup plus respectueux que moi. ! En attendant, quelques photos irrespectueuses de moi ! Profitez-en.”

Voici le poste





Urfi Javed est actuellement vu dans Splitsvilla X4