Urfi Javed s’en prend à un paparazzi pour avoir commenté son sens de l’habillement [WATCH VIDEO]

Urfi Javed s’en prend aux paparazzi : Urfi Javed fait sensation sur les réseaux sociaux. Les paparazzis sont toujours après elle pour immortaliser ses nouvelles tenues. Les fans attendent aussi toujours un nouveau look. Récemment, elle a été aperçue lors de l’événement de lancement de la chanson “Naach Baby”. Lors de l’événement, elle portait une robe verte unie dos nu. Elle a accessoirisé le look avec une épingle à nez et des cerceaux carrés. Elle est toujours amicale avec les paparazzi, mais cette fois, elle s’en est pris aux paparazzi. Elle a appelé les gens qui commentaient ses tenues. Elle a dit : « Ne commentez pas ma robe ; allez le faire avec votre petite amie, votre mère et votre sœur.” Regardez la vidéo pour connaître tous les détails.