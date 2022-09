Urfi Javed s’en prend à paps pour avoir commenté ses vêtements, dit ‘mere kapdo par aaj ke baad…’

Mardi, l’actrice de télévision Urfi Javed, connue pour sa déclaration de mode, a fustigé paps pour avoir commenté ses vêtements. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux.

Le clip a été partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Partageant la vidéo, il a écrit: “Urfi Javed était énervé quand quelqu’un des médias a commenté qu’elle portait des vêtements appropriés lors de l’événement Jhalak.”

On peut entendre Urfi dire: «Les gars, je ne viens pas pour ça. S’il vous plaît, tumhe agar kapdo par commentaire karna hain aa toh apni petite amie aur apni maa bhen ke ghar pe jaake kro. Simple commentaire kapdo par koi nahi karega aaj ke baad. Un autre commentaire de l’un d’entre vous, alors je vais… moi aaj ke baad… je ne le ferai pas. Je vous donne tellement de respect les gars et c’est ce que je reçois en retour ”

Regarder la vidéo:







Elle a ajouté: “Jab me Jhalak par aayi thi, tum me se hi koi comment karr rha tha ki ye aaj dhang ke kapde pehn kar aayi hai.” Elle a ensuite montré une vidéo et a demandé: “A qui appartient cette voix?” Pour les non-initiés, Urfi a récemment assisté à la fête de Jhalak Dikhhla Jaa, elle était magnifique dans une robe bleue sexy.

L’ex-petit ami d’Urfi, Paras Kalnawat, fait également partie de l’émission de télé-réalité dansante. Récemment, Urfi a été invitée à partager un secret de beauté pour une peau éclatante, et la réponse d’Urfi a fait allusion à une fouille indirecte chez son ex-beau Paras Kalnawat. Il semblait qu’Urfi appelait Paras “toxique”

Récemment, Urfi a organisé une session Ask Me Anything sur son Instagram. L’un de ses abonnés lui a demandé de partager un hack pour une peau éclatante, en plus de boire beaucoup d’eau. Javed a répondu à la question en déclarant: “Rendez-vous avec un homme toxique. Jitna zyada toxic ladka utna aap rouoge, aur rone ka baad ka jo glow hota hai who aur kahi aa hie nahi sakta.”

Voici la réponse d’Urfi





Plus tôt en août, Paras avait fait la une des journaux pour avoir été évincé de la populaire émission Anupamaa. Selon les créateurs, l’acteur s’est vu montrer la porte de sortie pour avoir rompu le contrat et dit oui à Jhalak Dikhlaa Jaa. Cependant, il a également partagé son point de vue et déclaré qu’il n’était pas satisfait de l’émission. Lors d’une interaction avec India Forums, Paras a même partagé son point de vue sur les commentaires de l’ex-petite amie Urfi Javed à son sujet. Pour les non-initiés, Urfi et Paras sont sortis ensemble pendant un bref instant, et ils se sont bientôt séparés. Le duo a également été aperçu dans l’émission Meri Durga.