Urfi Javed se fait troller pour avoir porté un haut audacieux, les internautes disent “tum mahaan ho”

Dimanche, la célèbre célébrité de Bigg Boss OTT, Urfi Javed, a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir portant un haut audacieux. Dans le clip, on peut la voir portant un pantalon en jean, des talons hauts et une bralette scintillante. Cependant, sa tenue n’allait pas bien avec les utilisateurs des médias sociaux qui ont critiqué l’actrice.

Partageant le clip, Urfi a écrit : “Qu’est-ce qui est bien !” Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi au clip et l’un d’eux a écrit : “Naa bhi pehno toh bhi chalega kyun itna mehnat karti rehti ho”. Le second a dit: “Célèbre Hone Ke Chakkar Mein Ang Pradarshan Karti Ho Janm Lete Hi Sab Jaan Jaate Hai Ki Tum Kiski Bigade Hue Aulad Ho.” Le troisième a dit: “Bhyo mat support karo bhut jada ho rha ha ab eska ab es dekha do es ki akut.”

Regarder la vidéo:







LIRE | Urfi Javed partage les messages WhatsApp divulgués de Chetan Bhagat pendant #MeToo après que l’auteur a déclaré qu’elle “distrayait” les jeunes

Pendant ce temps, lors d’un événement Aaj Tak, Chetan Bhagat a déclaré: “Ladkiyon ki photos par like daba rahe hain… likh rhe hain.. crores like hote hain Urfi Javed ki photos par. Ek India ka jawan wo hai jo Kargil pe baith ke desh ki raksha kar raha hai. Ek humara jeunesse hai jo bistaron mein ghus ke Urfi Javed ki photos dekh rha hai (Les garçons aiment les photos de femmes, les commentent. Les photos d’Urfi Javed recueillent des crores de likes. D’un côté, il y a un jeune Indien qui protège notre nation à Kargil et d’un autre côté, nous avons un autre jeune qui voit les photos d’Urfi Javed cachées dans leurs couvertures)”.

Le samedi 26 novembre, Urfi s’en est pris à l’auteur et a écrit : “Les gars, n’oublions pas combien de femmes l’ont accusé pendant l’affaire Me Too.” Elle a même partagé un article de presse qui disait que Bhagat s’était excusé après que des captures d’écran de ses messages WhatsApp soient devenues virales pendant le mouvement #MeToo et a écrit : “Les hommes comme lui blâmeront toujours les femmes plutôt que d’accepter leurs propres défauts. Ce n’est pas parce que tu es un pervers “Ça ne veut pas dire que c’est la faute de la fille ou ce qu’elle porte. Me traîner inutilement dans une conversation, commenter à quel point mes vêtements distraient les jeunes garçons, c’est comme une putain de chose à dire. Vous envoyer des messages aux filles n’est pas une distraction pour eux ? @chetanbhagat”.