Urfi Javed se fait impitoyablement trollé pour avoir porté une tenue transparente verte, les internautes disent “moustiquaire pehan kar …”

Urfi Javed ne manque jamais de surprendre ses followers et Internet. Chaque fois que vous pensez qu’elle a atteint le sommet de sa créativité, la star de Bigg Boss OTT apparaît avec sa nouvelle déclaration de mode, laissant le monde numérique divisé. La nuit dernière, Urfi a été aperçue en train de faire son apparition publique dans une robe verte transparente.

La star de Splitsvilla X4 a posé pour les caméras, et elle a même rigolé avec les paparazzi. Dès que la vidéo a fait surface, les internautes se sont moqués du nouveau look d’Urfi.

“Moustiquaire pehen k nikal gayi”, a écrit un utilisateur dans la section des commentaires. Un autre utilisateur a ajouté : “Se sentir triste pour sa santé mentale.” Un internaute a écrit : “ce virus se propage plus rapidement que le covid et est plus mortel. Aucun vaccin n’a encore été trouvé pour cela.” Un autre internaute a ajouté : “Ise koi India se Bhagao Yr ye bchho ko khrab kr rhi he.” L’un des utilisateurs a même ajouté : “Fashion ke naam pe kuchh jyada hi vulgar ho gyi didi.” “Iss ko s’il vous plaît, bannissez kordo”, a déclaré un utilisateur.

La jeune actrice est actuellement en train de tuer la 14ème saison de Splitsvillla. Il y a quelques jours, MTV a partagé une vidéo dans laquelle Uorfi a dévoilé certains de ses secrets et pensées. Dans un bocal plein de questions, conservé à l’intérieur des balles, Urfi doit ramasser une balle au hasard et répondre à la question sans se retenir. Au début, Urfi a ramassé une balle sur laquelle était posée la question “Êtes-vous bruyant ou silencieux au lit ?” L’actrice a répondu : “Bed ki baatein, bed tak rakhte hai, toh behtar hai. Baki si tu veux savoir, aap aa jao mere bed pe”. qui triche?’ La star de Bigg Boss OTT a répondu : “Je vais lui couper la bite.”

Splitsvilla X4 est hébergé et jugé par Sunny Leone avec Arjun Bijlani.