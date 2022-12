Urfi Javed se fait brutaliser pour avoir porté une tenue bizarre avec des rubans rouges, les internautes demandent “vous êtes fashion hai?”

La star d’Internet Urfi Javed, qui est connue pour s’habiller de manière extravagante et créer des vêtements à partir de n’importe quoi, vient de créer un ensemble assorti à l’aide de rubans rouges.

Dans la vidéo, on peut la voir allongée avec des bandes placées sur elle.

Regardez la vidéo ici:





Alors que certaines personnes aimaient la créativité, certaines la trollaient aussi brutalement.

L’un d’eux a écrit : “Ye fashion hai ?”. Un autre a écrit : « Abh Ye Agli m’enroule Machli Murga Bakra kabootar chidiye bandh kar ayegi ».

Un troisième a écrit : « Itna dimag lati kaha se ho yrr kbhi taar to kbhi watch or to or ab tape ka bhi istamal ke li accha h itna paise wali ho k bhi paisa bacha rhi ho ».

Avant de devenir une fashionista, Urfi Javed est apparu dans diverses émissions de télévision en tant qu’acteur. Durga, Saat Phere Ki Hera Pheri, Bepanna, Jiji Maa, Dayan, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Kasauti Zindagi Kay ne sont que quelques-unes des émissions populaires dans lesquelles elle est apparue en tant qu’actrice. Elle est devenue instantanément célèbre grâce à Bigg Boss OTT.

Il y a quelques jours, Urfi a fouillé Chahhat Khanna et Chetan Bhagat “Les femmes qui visitent les prisons pour obtenir des sacs Gucci et de l’argent gratuits, les hommes mariés qui demandent aux femmes la moitié de leur âge de ‘compagnie’, qui reprochent aux vêtements pour femmes de distraire les hommes sont certainement bien plus respectueux que moi ! En attendant, quelques photos irrespectueuses de moi !

Urfi Javed, une sensation des médias sociaux, a qualifié le célèbre romancier Chetan Bhagat de “pervers” et a exigé qu’il “arrête de promouvoir la culture du viol”. Bhagat a maintenant publié une réponse. Toute la controverse entre les deux a commencé lorsque Chetan a déclaré lors d’un rassemblement que les images à moitié nues d’Urfi “distrayaient la jeunesse”.

Lors d’un événement Aaj Tak, parlant de la jeunesse indienne, Chetan Bhagat a déclaré: “Ladkiyon ki photos par like daba rahe hain, likh rhe hain … crores like hote hain Urfi Javed ki photos par. Ek India ka jawan wo hai jo Kargil pe baith ke desh ki raksha kar raha hai Ek humara jeunesse hai jo bistaron mein ghus ke Urfi Javed ki photos dekh rha hai?