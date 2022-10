Urfi Javed se fait brutalement troller pour s’être fait seins nus tout en souhaitant Diwali, les internautes disent “hadh hai”

La fête des lumières, Diwali, approche à grands pas ! Plusieurs acteurs ont souhaité à leurs abonnés sur les réseaux sociaux alors que les célébrations commençaient. La sensation Internet Uorfi Javed, réputée pour son sens du style distinctif, lui a également envoyé ses meilleurs vœux via les réseaux sociaux, mais avec une touche différente. Afin de transmettre ses salutations de Diwali, Uorfi, qui est connue pour expérimenter avec ses vêtements, est allée seins nus et ne portait qu’une jupe longue.

On voit Uorfi couvrir sa pudeur de sa main. On peut la voir se gaver d’un laddoo avec sa main opposée. Uorfi a complété sa longue jupe rouge avec des boucles d’oreilles pendantes et a laissé ses cheveux lâches. L’acteur de télévision portait un maquillage de base avec un rouge à lèvres nude. Afin de donner à la vidéo une ambiance Diwali, l’actrice peut être vue en train de poser allongée sur un canapé cramoisi avec une table éclairée par des diyas en terre.





Elle a bien été brutalement trollé pour son poste. Une personne a écrit « Hadh hogyi ». Un autre a écrit : « Aree Didi Diwali pe to kuch Acha sa kro ».

Le lundi 17 octobre, l’actrice a partagé une vidéo des coulisses du tournage de la chanson dans laquelle on la voit tomber accidentellement de la balançoire et toute l’équipe se précipitant vers elle pour l’avoir aidée. Elle a écrit une légende hilarante pour son clip qui disait : “Ye toh sach ka Haye Haye ho Gaya tha !”.

Le morceau recréé a été composé par Gourov Dasgupta, écrit par Rajesh Manthan et chanté par Shruti Rane pour Saregama Music. La vidéo de la chanson s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, décrite sur YouTube comme suit : “La sensation Internet Uorfi Javed grésille dans un avatar jamais vu auparavant dans” Haye Haye Yeh Majboori”.

Parlant de la composition originale, Lata Mangeshkar a donné sa voix au morceau composé par Laxmikant-Pyarelal et écrit par Verma Malik pour le film de 1974 Roti Kapda Aur Makaan. La chanson a été présentée sur Zeenat Aman et Manoj Kumar, qui ont également écrit, réalisé et produit le film.

LIS: Bigg Boss 16: Urfi Javed claque les fabricants après que Sajid Khan entre dans l’émission de Salman Khan, dit “c’est juste honteux”





Le titre du film classique a été tiré de la phrase popularisée par l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi avant les élections générales de 1967, que la fille de Jawaharlal Nehru a remportées et est devenue la première et à ce jour la seule femme Premier ministre du pays. Le film a également présenté Amitabh Bachchan, Shashi Kapoor, Moushmi Chatterjee et Prem Nath dans des rôles clés.