Urfi Javed se fait brutalement troller pour sa dernière tenue bizarre, les internautes disent “iska boycott kab shuru hoga”

La sensation des médias sociaux Urfi Javed est de retour à ce qu’elle fait de mieux – porter des tenues bizarres pour saisir les globes oculaires et se faire brutalement troller dans le processus. La même chose s’est produite le dimanche 29 janvier, lorsque l’actrice a laissé tomber sa photo et sa vidéo portant un bikini blanc avec une corde enchevêtrée autour de son corps.

Elle a laissé tomber une bobine sur son Instagram avec la légende, “Quand des étincelles volent autour de vous!” et a partagé une photo sur son compte Twitter avec juste un emoji d’ange. Bientôt, elle a été impitoyablement traquée sur les deux plateformes de médias sociaux de gauche, de droite et du centre pour son étrange sens vestimentaire.

Un utilisateur a écrit, “Iska boycott kab shuru hoga (Quand commencera son boycott)”, faisant référence à la tendance #BoycottBollywood sur plusieurs films dans un passé récent tels que Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan, Samrat Prithviraj, Vikram Vedha, Liger, Brahmastra , et même Pathaan.

Un autre internaute l’a appelée « Besharam aurat (femme éhontée) », tandis qu’un autre a commenté : « Yeh kya baat hui Urfi didi, aapne mere ghar se pipe chori kar li hai, yeh toh gandi baat hai na (Qu’est-ce que cette sœur Urfi, si mal pour que tu m’aies volé une pipe chez moi)”. Plusieurs autres utilisateurs se sont demandé ce que portait exactement Urfi.





Après être apparue dans des camées dans plusieurs émissions, Urfi a gagné en visibilité après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot en 2021. Elle a récemment été vue dans l’émission de téléréalité MTV Splitsvilla X4, hébergée de Sunny Leone et Arjun Bijlani, dans lequel elle est entrée en tant que “Mischief Maker”.

Bien que Javed, qui s’appelle Uorfi sur les réseaux sociaux, continue de partager ses photos et vidéos semi-nues dans des costumes bizarres sur ses réseaux sociaux, elle n’a qu’une quarantaine de lakhs d’abonnés sur Instagram et plus d’un lakh et cinquante mille abonnés sur la plateforme de micro-blogging Twitter.

