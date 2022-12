Urfi Javed se fait brutalement troller pour ne porter que des chaînes de vélo, les internautes disent “ab isse dekhke ulti aati hai”

Urfi Javed est souvent trollé pour ses tenues de mode étranges, et cette fois, l’actrice de télévision populaire a été critiquée à gauche, à droite et au centre pour sa dernière bobine Instagram dans laquelle on la voit ne portant que des chaînes de vélo. Dans le clip, Urfi est d’abord vue sur le vélo, puis elle fait des poses élégantes portant plusieurs chaînes de vélo pour couvrir son corps.

Partageant la vidéo, Urfi Javed a écrit : “Cycle ki chain !! Même moi, je n’aurais jamais pu penser à m’habiller avec ça ! Ce n’était pas mon idée, un ami a juste dit en plaisantant isne toh cycle ki chain ki dress bana di – j’étais attendez, je n’ai jamais fait ça, mais peut-être que je peux”. Sa vidéo a des commentaires avec des internautes dénigrant l’actrice.

Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Ab isse dekh ke ulti aati hai », tandis qu’un autre a écrit : « Mere dost k kurte ka naada bhi dheela hogya hai kho to dedu use bhi lapet liyo apni body pe ». “Sont urfi ji ne meri cycle ki chain chura li”, lire un autre commentaire hilarant. Il y a plusieurs autres internautes qui critiquent encore une fois Urfi pour son sens désastreux de la mode.





Après être apparue dans des camées dans plusieurs émissions, Urfi a gagné en visibilité après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot l’année dernière. Elle a été la première candidate à être expulsée de l’émission le huitième jour même après que Zeeshan Khan a rompu sa relation avec elle le quatrième jour et s’est associée à Divya Agarwal, qui a fini par remporter l’émission.

Bien que Javed, qui s’appelle Uorfi sur les réseaux sociaux, continue de partager ses photos et vidéos semi-nues dans des costumes bizarres sur ses réseaux sociaux, elle n’a qu’environ 3,8 millions d’abonnés sur Instagram et 92 000 abonnés sur la plateforme de micro-blogging. Twitter.

