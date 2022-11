Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir sprinté en talons hauts, les internautes disent “quand les papas l’attrapent sans maquillage”

L’Instagram officiel de MTV Splitsvilla X4 a publié un clip d’Urfi Javed sprintant tout en portant des talons hauts. Elle a reçu de terribles traînées dans la zone de commentaires de la bobine pour diverses raisons. Certaines personnes ont commenté sa petite taille tandis que d’autres ont fait remarquer que c’est ainsi qu’elle court sans maquillage.

Un internaute a écrit: “Je ne savais pas à quel point elle est petite.” Un autre a écrit: “C’est comme ça qu’elle court quand les paps l’attrapent sans maquillage.”

Découvrez la bobine ici:







Selon la nouvelle réglementation, les voyageurs indiens ne seraient pas autorisés à entrer aux EAU sous un seul nom. Les autorités du pays ont interdit aux voyageurs portant un seul nom d’entrer depuis le 21 novembre. Un utilisateur d’Instagram a publié un article sur le même sujet, et Urfi Javed y a répondu.

Uorfi, la star de Bigg Boss OTT, pense qu’elle est condamnée maintenant qu’elle est au courant des nouvelles règles. L’article a été publié par Urfi sur ses histoires Instagram.

Elle a écrit: “Donc, mon nom officiel est Uorfi, pas de nom de famille, alors maintenant je suis f **** d.”

Urfi a partagé un message qui dit: “Conformément aux instructions des autorités des Émirats arabes unis, à compter du 21 novembre 2022, les passagers avec un seul nom sur leur passeport voyageant en touriste, visite ou tout autre type de visa ne seront pas autorisés à voyager vers / depuis les Émirats arabes unis. .”

Urfi Javed avait précédemment déclaré avoir reçu une menace de viol sur les réseaux sociaux de la part d’un homme. Elle a posté une capture d’écran de l’histoire d’un utilisateur, qui contenait une photo de la vidéo la plus récente qu’il avait publiée et qui l’affichait bien en évidence. L’homme a écrit de manière inappropriée et indécente. L’homme a mis en ligne une vidéo pour s’excuser après qu’Urfi ait partagé cette capture d’écran sur Instagram. Urfi laisse maintenant les fans impressionnés dans Splitsvilla X4. Elle était déjà apparue sur Bigg Boss OTT, lorsqu’elle était la première candidate à partir.