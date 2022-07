Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir révélé qu’elle n’aime pas se baigner, les internautes disent “bhai isko koi…”

Qu’est-ce qui rend Urfi Javed populaire ? Outre ses déclarations de mode uniques, elle est connue pour parler sans filtre. Elle est franchement honnête et elle n’hésite pas à partager ses propres petits secrets. Récemment, Urfi a été aperçue un jour de pluie à Mumbai, et elle a été photographiée par des photographes.

Lors d’une interaction rapide avec Instant Bollywood, l’actrice a partagé son point de vue sur les pluies de Mumbai. Le journaliste lui a demandé si elle était fan de la mousson ? Urfi a révélé un fait sur elle-même en disant: “Mujhe toh nahana bhi pasand nahi hai … bhegne ki toh door ki baat hai.” On a ensuite demandé à l’actrice si elle se sentait paresseuse à la mousson, et Urfi a ajouté : “Main bahut lazy hoon, il ne s’agit pas seulement de la mousson. mujhe roz hélas aata hai.”

Dès la diffusion de la vidéo, plusieurs internautes l’ont trollée sans pitié. Un utilisateur s’est moqué d’elle en disant : “Bhig jayi to makeup utar jayega na.” Un autre utilisateur a affirmé, “Kitna mahine se nhi nahaye ho.” Un internaute a ajouté : “Matlab ye abb bina nahiye aai he.” Un autre internaute l’a appelée “Choti rakhi sawant”. L’un des utilisateurs a écrit : “Matlab bas parfum aur deo se kaam chalta hai.” L’un des utilisateurs a affirmé : “Bhai koi issko batao bee kapde kya hote hai yrr.”

Auparavant, Javed avait réagi à ses rumeurs de mort, elle avait critiqué les gens pour avoir diffusé de telles nouvelles à son sujet. L’actrice a été choquée après avoir vu une image transformée partagée par un utilisateur de médias sociaux avec la légende “RIP Urfi Javed”. En plus de la photo, il a écrit : « 1997-2022 », un commentaire disait : « Restez aux côtés du meurtrier d’Urfi ». Quand Urfi a vu le message, elle a réagi et a écrit : « Que se passe-t-il dans ce monde ? Je reçois tellement de menaces de mort et maintenant ça ! Le commentaire dit qu’ils soutiennent mon meurtrier ! Fou.”

Plus tôt, l’actrice a réagi à la grossesse de Ranbir-Alia et a déclaré que le bébé serait très mignon. Lorsqu’on lui a demandé si elle devenait bua ou maasi, elle a déclaré: “Mai kya banungi, main yahi rahungi, Begani Shaadi Mein Abdullah Deewana.” Sa réaction hilarante est devenue virale sur les réseaux sociaux.