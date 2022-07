Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir porté une tenue faite de lames de rasoir

Urfi Javed devrait être affilié au titre de “s’attendre à l’inattendu”. Chaque fois que l’on pense qu’Urfi ne pouvait pas devenir très farfelue, bizarre ou unique, elle surprend avec son nouveau passage. Javed a une fois de plus prouvé qu’elle possède son propre livre de règles pour la mode et qu’elle aime étourdir tout le monde.

Urfi a partagé une bobine sur son Instagram, où elle porte un haut fait de lames de rasoir. Cela semble effrayant, n’est-ce pas? Eh bien, c’est la raison pour laquelle nous avons mentionné qu’elle devrait recevoir ce titre. Javed a posé comme un bébé dans la robe et a posté la bobine en disant : “J’ai fait la robe parfaite pour les introvertis. Coupé au rasoir ! J’ai fait cette robe avec des rasoirs ! Je ne remercierai jamais assez mon équipe de m’avoir aidé avec mes idées folles !”

Chaque fois qu’Urfi publie quelque chose, les internautes s’amusent et ils adorent se moquer d’elle. Un utilisateur a affirmé : “Eid par mat pehenna, koi gale nahi milega”. Une autre utilisatrice a affirmé, “il m’a fallu 5 secondes pour réaliser cette robe. des lames wtf.” Un internaute a ajouté : “Bhagwan krta ke usi blade se gala cut jata tumhara.” L’un des commentaires les plus drôles est “Urfi yaar Amul milk k Khali plastic wali bhi dress pehno na yaar…” Quelques-uns ont applaudi sa tenue et ont laissé tomber des cœurs dans les commentaires. Un autre internaute a ajouté : “Tu es une icône de la mode… tu es la fabuleuse… J’adore ton style et chaque vidéo.”

Les déclarations de mode uniques d’Urfi Javed ont impressionné Ranveer Singh, et il a applaudi sa confiance en portant des tenues aussi étranges. Récemment sur Koffee With Karan 7, Karan a demandé à Singh et Alia Bhatt quelle célébrité répéter des vêtements serait leur pire cauchemar », Ranveer a nommé Urfi Javed. Il a également mentionné qu’elle était une icône de la mode. Urfi Javed a également réagi à la réponse de Ranveer. Partageant la vidéo, elle a écrit : « Je ne sais pas comment réagir ! Mais Ranveer Singh, tu es adorable !