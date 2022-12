Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir porté une tenue bizarre, les internautes disent “samosa ban ke bethi ho”

Urfi Javed, une sensation sur Internet, fait souvent la une des journaux lorsqu’elle partage des vidéos et des images d’elle portant des vêtements bizarres. Récemment, l’actrice portait un haut massif avec des bas et des talons. Alors que certains individus admiraient son ingéniosité, d’autres la trollaient cruellement.

L’un d’eux a écrit : « Robe de wali d’hiver Ye lo aa gai ». Un autre a écrit : « Vous vous habillez dekh ke taxi yaad aa gai mere ko. 5 saal ke bache ko bada sa couverture se dhak diya ho aisa lag raha hai.

Un troisième a écrit : « Ye Samosa ban k kyn bethi hui ho aj ?

Hier, elle a partagé et a écrit: “Éhontée, de mauvais goût, vulgaire mais toujours aussi jolie.”

En parlant d’elle faisant les “titres” avec ses ensembles, Urfi a déclaré à IANS : “Oui, je fais les gros titres pour mes tenues. Dans le spectacle, j’étais aussi moi-même. J’ai pris de très belles tenues dans le spectacle et ce qui m’a fait choisir de telles tenues ? Je ne les ai pas choisies, c’est la production de MTV qui a choisi celles qui n’étaient pas trop révélatrices.”

S’exprimant sur le fait d’être continuellement trollée, l’actrice, qui a fait partie de plusieurs émissions telles que Bepannaah et Bade Bhaiyya Ki Dulhania, a déclaré: “Je ne prends pas les trolls et la critique au sérieux. La critique constructive est toujours acceptable mais les trolls, je ne Je ne pense pas que je veuille leur accorder de l’importance.”

Elle a ajouté : “Chaque fille a fait face au casting à un moment ou à un autre. Je l’ai dit plus tôt aussi, j’ai beaucoup de chance de ne pas en avoir fait face à beaucoup. Et le plus important, c’est son propre choix, non on peut vous forcer ici.”

Pour les non-initiés, Urfi Javed a subi de nombreuses menaces de viol et de mort depuis qu’elle est devenue célèbre. Elle dit avoir reçu des menaces de plusieurs personnes et s’y être habituée. Son ancien courtier de trois ans l’a menacée, vient-elle de dire.