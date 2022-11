Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir porté une robe « ceinture de sécurité vali », les internautes disent « designer ko salaam »

Les internautes qui ridiculisent la tenue d’Urfi Javed critiquent constamment sa tenue. Elle a récemment enfilé une robe à bretelles que certaines personnes n’aimaient pas et par conséquent, ils l’ont traînée. Dans la vidéo, l’actrice qui s’habille toujours avec style est vue en train de poser pour les photographes.





Voici ce qu’ils ont dit :

L’un d’eux a écrit : « Didi kabhi dhang ke vastra bhi phen loo ». Un autre a écrit : « Jaise madaari apni bandariya ko lekar aata hai na choodiyaan pahna kar saja kar bilkul wo hi lag rahi hai stupid. Dans une interview avec HT City, Urfi Javed, qui est apparu dans plusieurs séries telles que Bade Bhaiyya Ki Dulhania, Kasautii Zindagii Kay et Bepannaah, a déclaré : “Mon membre du personnel m’a pris des centaines de milliers de roupies et ne l’a pas rendue, a triché sur moi. Il fut un temps où elle était très proche de moi, donc je n’ai pas pensé qu’il était juste de porter plainte contre elle à la police.

Récemment, Urfi a fait la une des journaux lorsqu’elle a été vue en train de danser avec son ex-petit ami Paras Kalnawat à la fête d’anniversaire de la candidate de Lock Upp et influenceuse des médias sociaux Anjali Arora. Les internautes ont été surpris de les voir tous les deux ensemble et ont posé des questions sur les réseaux sociaux si les deux acteurs s’étaient raccommodés.

Urfi a gagné en notoriété après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot l’année dernière. Elle a été la première candidate à être expulsée de l’émission le huitième jour même après que Zeeshan Khan a rompu sa relation avec elle le quatrième jour et s’est associée à Divya Agarwal, qui a fini par remporter l’émission.

Bien que Javed, qui s’appelle Uorfi sur les réseaux sociaux, continue de partager ses photos et vidéos révélatrices dans des costumes bizarres sur son compte Instagram, elle n’a qu’environ 3,8 millions d’abonnés sur Instagram et 92 000 abonnés sur la plateforme de micro-blogging Twitter.