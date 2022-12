Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir dansé dans une voiture avec des lunettes funky, les internautes disent ‘wire tape lapet kar…’

Urfi Javed et la pêche à la traîne vont de pair. Quoi qu’elle fasse, où qu’elle soit, chaque fois qu’elle fait quelque chose, les internautes adorent la troller. Récemment, elle s’est rendue à Dubaï pour un événement, où elle a été chaleureusement accueillie. Plus tard, elle a été enregistrée en train de danser dans une voiture. Urfi groovait sur sa récente chanson Haye Haye Yeh Majboori, vêtue d’un haut noir avec des lunettes uniques.

Dans la vidéo, Urfi appréciait les rythmes de sa chanson et elle dansait comme s’il n’y avait pas de lendemain. Cependant, dès que la vidéo a été diffusée, les internautes ont commencé à s’en donner à coeur joie.

Regardez d’abord la vidéo







Peu de temps après la vidéo, les utilisateurs sont allés se moquer d’Uofi et l’ont qualifié de gadget. Un utilisateur a écrit : “Ye isne soudure ka kaam bhi shuru krdiya kya ?” Un autre utilisateur a écrit : “Ulti madame saal me sawan seulement 1 mois ke liye aata hai.. nahi quotidien .. ab tera jo bhi lgta hai roj tujhe baithakar dekhega.. wo baat alg hai ki tujhme dekhne ke liye kuch nahi hai..yaa kuch kaam dham bhi karega.” L’un des utilisateurs a écrit : “Ye majboor hai pr aap nhi.. aap mehnat kijiye apna Ghar chalaiye.. baki wire tape lapet kar ghar kurfi hi chala Sakti hai..” Un internaute a écrit : “Pagal khane mai le jao isko .is ka har din ou jyada dimag chlta ja rha hai .ise ilaaj ki zarurat hai .ou mujhe instantbollywood pr aati hai .ye roz aana est un dessin animé ko dekhne phuch jate.”

Actuellement, l’actrice est vue dans Splitsvilla X4. Dans une vidéo partagée par la page MTV, on peut voir Uorfi jouer à un jeu de dévoilement de certains de ses secrets et pensées. Dans un bocal plein de questions, conservé à l’intérieur des balles, Urfi doit ramasser une balle au hasard et répondre à la question sans se retenir. Au début, Urfi a ramassé une balle sur laquelle était posée la question “Êtes-vous bruyant ou silencieux au lit ?” L’actrice a répondu : “Bed ki baatein, bed tak rakhte hai, toh behtar hai. Baki si tu veux savoir, aap aa jao mere bed pe”. qui triche?’ La star de Bigg Boss OTT a répondu : “Je vais lui couper la bite.”