Urfi Javed se fait brutalement troller pour avoir appelé le concurrent de Splitsvilla X4 Honey Kamboj “meetha”, ce dernier réagit

Urfi Javed alias Uorfi est connue pour porter un cœur sur sa manche. Elle est connue pour son comportement franc, son sens de la mode étrangement unique et son partage de pensées non filtrées. Cependant, vos pensées ne seront pas toujours appréciées, et Urfi a fait face à quelque chose de similaire.

Actuellement, l’actrice est vue dans Splitsvilla X4, avec d’autres candidats. MTV a partagé un clip BTS d’Urfi. Dans le clip, elle décrit ses co-concurrents. Quand elle est tombée sur Honey Kamboj, Urfi l’a appelé “Meetha”. Le terme utilisé par Urfi est un argot pour les gays et les membres de la communauté LGBTQI. Bientôt, le clip est devenu viral et Urfi s’est fait troller sans pitié pour son commentaire insensible.

Dès que la vidéo a fait surface, les internautes ont été déconcertés par le commentaire d’Urfi. Un utilisateur a écrit : “Chérie qui pleure dans le coin.” Un autre utilisateur a écrit: “Si les rôles étaient inversés, quelqu’un traiterait l’homme de misogyne et le dénigrerait définitivement pour avoir parlé de la merde sur les femmes, je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle un tel contenu est diffusé sur les gars, honnêtement, ces opinions devraient être gardées pour elles-mêmes , je suis sûr que ces gars-là sont des gens incroyables à leur manière.”

Bientôt, Urfi s’est rendu compte que son commentaire est pris dans un autre contexte. Elle a apporté sa clarification en partageant le clip de ses histoires et a écrit : “@iamhoneykamboj, je ne voulais rien dire de mal pour lui, le premier mot qui m’est venu à l’esprit après avoir entendu le miel est meetha ! Je n’y ai pas réfléchi en arrière alors mais je m’excuse, chérie est un gars incroyable! Beaucoup d’amour pour toi” Honey a également réagi à son histoire et a dit: “Beaucoup plus d’amour. Tout est cool.”

Un peu plus tôt, on a demandé à Urfi, “Êtes-vous bruyant ou silencieux au lit?” L’actrice a répondu : “Bed ki baatein, bed tak rakhte hai, toh behtar hai. Baki si tu veux savoir, aap aa jao mere bed pe”. qui triche?’ La star de Bigg Boss OTT a répondu : “Je vais lui couper la bite.”