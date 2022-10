Urfi Javed se fait brutalement troller alors qu’elle a du mal à marcher en robe moulante, talons hauts

L’actrice de télévision Urfi Javed, qui est également apparue dans Bigg Boss OTT, est connue pour son sens unique de la mode. Dans une récente vidéo virale, on peut voir l’actrice lutter pour marcher dans une tenue moulante et des talons hauts.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir Urfi portant une tenue moulante sexy. Une femme peut être vue en train de l’aider à marcher lorsqu’elle est sortie de sa voiture. Partageant la vidéo, la page a écrit, “elle a commencé sa propre semaine de la mode.”





Les internautes ont réagi au clip. L’un d’eux a écrit : “Y a-t-elle tant de mal avec ses tenues ?? Si elle ne peut même pas marcher et faire en sorte que les autres lui rendent des services ! » Le second a dit: “Duniya ki sabse pagal insaan ..jiska monde pur me koi ilaaz nhi hai … ye fashion nhi apne pagalpan ka prasarshan karti hai.”

La troisième personne a commenté, “isko roj new derss deta kon hai.” Le quatrième a dit, “Fashion ko kya mazaak bana ke rakha hai..isse kisse pagal khane mein band rakho pls admin..” Le cinquième a mentionné, “ehle dhage pehen lo fir 10 bande saath le k jaao thake lapetne ko? Bhai tu waise salut participer krle LFW mai hme zada tension hoti hai koi dysfonctionnement na ho jae.





Récemment, Urfi a été aperçue portant une jupe transparente ajustée avec un chemisier orné. En posant pour des flashs, Urfi avait du mal à marcher dans sa tenue. En posant pour les médias, Urfi a essayé de monter les escaliers, afin de pouvoir leur donner une pose appropriée. Cependant, elle avait du mal à marcher sur ces marches, ce qui a attiré l’attention des internautes.

Dès que la vidéo a été téléchargée, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à commenter sa tenue et sa situation. Un utilisateur a écrit : “Arrête de lui faire trop de battage médiatique, elle gâche mon humeur à chaque fois que j’ouvre IG.” Un autre utilisateur a écrit : “Copier les Kardashian”. Le troisième utilisateur a écrit : “Ce n’est pas un combat… C’est BAKLOL.” Un internaute a demandé : « Jati kaha hai ye aise kapdo me ». Un autre internaute a dit : “Agar gir jaati toh… jitni ijjat bnaayi hai apne dhyaan rakha karo .. tailleur ko bolo thoda ache se mesures le.” L’un des internautes a déclaré: “Jb chla nh jata à kyu phenti h ase kpde ….hd h kuch à la zone de confort rkh … pagal ladki.”