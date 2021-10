Urfi Javed se fait à nouveau troller pour avoir fait preuve d’audace, sort en soutien-gorge olive, pantalon bouffant à l’aéroport | Nouvelles des gens

New Delhi: La célébrité de Bigg Boss OTT, Urfi Javed, a une fois de plus attiré l’attention des internautes pour sa tenue risquée. Le jeune homme de 24 ans a été photographié à l’aéroport portant un soutien-gorge olive et un pantalon ample taille haute. Elle a complété son look avec un long manteau et a posé avec bonheur pour les photographes.

Ce n’est pas la première fois qu’Urfi fait tourner les têtes avec son choix de tenue en public. Plus tôt également, elle a donné du fil à retordre aux internautes en sortant avec un pantalon déboutonné marron à carreaux et un haut court. Alors qu’elle avait l’air très confiante quant à son apparence, son apparence a conduit une section à être furieuse contre elle, qui l’a appelée pour avoir enfilé une telle tenue à l’aéroport.

(Photo gracieuseté : Viral Bhayani)

Auparavant aussi, Urfi attrapait les yeux avec ses tenues audacieuses et bizarres en public. Elle a été critiquée par les internautes pour avoir porté une veste en jean déchirée sur son soutien-gorge. Cependant, malgré la haine reçue sur le cyberespace, l’actrice est allée de l’avant et a de nouveau fait la une des journaux en enfilant une robe dos nu dorée avec la tête couverte.

Urfi est apparu dans des émissions de télévision comme « Bade Bhaiyya Ki Dulhania », « Meri Durga », « Bépannaah » et « Puncch Beat Saison 2 ». Elle a également été vue dans « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » et « Kasautii Zindagii Kay ».

Urfi, qui était l’un des concurrents de Bigg Boss OTT, ne pouvait rester dans la maison qu’une semaine. Elle a été la première candidate à être expulsée de la maison après que son partenaire Zeeshan Khan l’a abandonnée et son ancienne relation avec Divya Aggarwal, laissant Urfi être nominée.