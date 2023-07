Urfi Javed se couvre d’un haut orné de perles, l’associe à des cargaisons uniques pour un autre look qui fait tourner les têtes

Urfi Javed, l’incarnation du style et de l’individualité, a une fois de plus captivé les passionnés de mode avec sa dernière tenue cargo en perles et denim. Cet ensemble unique est un mélange parfait de chic et de cool. La nouvelle tendance met en valeur son sens de la mode impeccable et sa capacité à créer un look avant-gardiste. Les accents de perles délicatement placés sur le haut du corps comme un haut bouclier et le pantalon cargo en denim rehaussent l’esthétique générale, ajoutant une touche d’élégance et de féminité à l’ensemble. La juxtaposition de perles contre le denim robuste crée un contraste saisissant, trouvant l’équilibre parfait entre sophistication et nervosité. Urfi retire sans effort cette tenue, dégageant de la confiance et un sentiment de fraîcheur sans effort. Le pantalon cargo offre non seulement fonctionnalité et confort, mais donne également un clin d’œil à la tendance streetwear toujours aussi populaire. Associé à un haut élégant et accessoirisé avec des bijoux minimalistes. Son look témoigne de ses choix avant-gardistes.