Urfi Javed se couvre de la tête aux pieds avec une tenue bleue, les internautes disent « asambhav »

Urfi Javed a été trollé sans cesse pour ses déclarations de mode uniques et ses tenues semi-nues. Bien qu’Urfi ne se soucie pas des opposants, elle a fait quelque chose qui laissera ses trolls perplexes. Jeudi, Urfi Javed a été aperçu en train de faire une apparition publique dans une tenue bleue entièrement couverte.

Au milieu de la chaude saison estivale, Urfi a été aperçu en train d’arriver dans un lieu, recouvert d’une tenue bleu clair qui ne montrait que les yeux et le nez d’Urfi. Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende : « On dirait que les étés n’ont aucun effet sur @urf7i. »

Dès la publication de la vidéo, plusieurs internautes étaient sous le choc et incrédules. Un internaute a écrit : « Urfi b like : – ya toh Mai kapde pehnugi hi nhi ya fir itne pehnugi ki saala kuch dikhe hi na. » Un autre internaute a écrit : « Ye sidha pyramid se uth ke chali aayi hai ». Un internaute a écrit « Haila Jadoo ». Un autre internaute a écrit : « Yeh kya Bawal hai murda ghr se aai hai kya ». L’un des internautes a écrit « Asambhav ». L’un des internautes s’est moqué de l’actrice en disant : « Aaj Urfi ke maquillage wala nahi aaya ».

En mai, Urfi a révélé que Sambhavna était à ses côtés quand elle n’avait rien. Partageant une vidéo dans laquelle l’actrice de 36 China Town est vue en train d’apporter son soutien à Rakhi Sawant dans son affaire de violence conjugale avec son deuxième mari Adil Khan Durrani, Urfi a écrit sur ses histoires Instagram, « Sambhavna Seth est un véritable exemple de femme forte, elle ne dit tout simplement pas tout ça. Elle croit vraiment en l’autonomisation des femmes. Cette dame m’a soutenu quand je n’étais rien, m’a offert son chauffeur quand je voyageais en auto ! Tu es incroyable. L’actrice a également posé pour le célèbre duo de créateurs de mode Abu Jani-Sandeep Khosla dans des tenues traditionnelles. Elle a partagé qu’aucun designer ne voulait travailler avec elle à un moment donné en écrivant: « Aucun designer ne me donnerait de vêtements, c’est pourquoi j’ai commencé à créer les miens. » Urfi fait progressivement son entrée dans l’industrie de la mode indienne. Sur le front du travail, Urfi Javed a été vu pour la dernière fois à Splitsvilla 14.