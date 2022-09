Urfi Javed laisse tout le monde bouche bée pour sa confiance et son audace, chaque fois qu’elle sort pour montrer sa mode risquée. Elle n’hésite jamais à montrer sa peau en portant les plus petites tenues. Elle est devenue l’une des préférées des paparazzis. Mais cette fois, la célébrité de Bigg Boss OTT a été vue en train de cacher son visage avec embarras lorsqu’elle a été filmée sans maquillage.

Un mardi après-midi, Urfi a été prise au dépourvu par les paparazzis lors de sa visite à la clinique. Elle a été vue vêtue d’un haut court blanc et d’un pyjama rose et attachée ses cheveux en chignon. Au moment où les photographes ont sauté juste devant elle et ont crié son nom, Urfi a semblé visiblement choquée et embarrassée. Elle n’a pas pu s’empêcher de cacher son visage aux paparazzis.

Urfi a tenté d’échapper aux paparazzi en traversant la route mais n’a pas réussi. Au bout d’un moment, elle abandonna la situation et baissa les mains tout en arborant un sourire maladroit sur son visage. Un paparazzi curieux lui a demandé si quelque chose lui était arrivé au visage. À quoi, elle a répondu avec une excuse qu’il n’y avait rien d’autre que la lueur sur son visage.

Dès que sa vidéo a été mise en ligne, les internautes se sont amusés à parler de son look sans maquillage. Alors que certains ont dit qu’elle avait l’air mieux que ses avatars habituels, certains se sont moqués de son vrai look en disant “Pakdi gayi”. Il y avait aussi une partie des téléspectateurs qui aimaient qu’Urfi soit habillée comme une fille normale dans la rue.

Regardez la vidéo ici :

Cela pourrait être une rencontre gênante d’Urfi avec les paparazzi, mais récemment, elle avait laissé les gens bouche bée quand elle avait réussi son look sans culotte. Elle a été vue vêtue d’une robe moulante avec une fente audacieuse jusqu’aux cuisses. Elle a pris des précautions pour éviter tout moment oups en s’assurant que la tenue reste collée à son corps. Eh bien, c’est quelque chose que seul Urfi peut porter sans effort.