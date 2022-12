Urfi Javed RUPTURE DU SILENCE après avoir été interrogée par des flics à Dubaï pour ses vêtements révélateurs ; dit : 'Ça n'avait rien à voir...'

Urfi Javed a toujours fait les manchettes à cause de ses vêtements. La candidate de Bigg Boss OTT avait suscité de nombreuses controverses à cause de ses vêtements avant-gardistes. Du verre aux fleurs, elle a fait une tenue de tout et n’importe quoi et a fait étalage de ses compétences. Eh bien, des rapports récents indiquaient qu’elle avait eu des ennuis à cause de ses vêtements révélateurs à Dubaï. Des rapports circulaient selon lesquels Urfi Javed avait eu des ennuis avec les flics et avait été interrogé pour avoir tourné une vidéo révélant des vêtements dans un lieu public. Maintenant, la diva a rompu le silence sur le même.

Urfi Javed purifie l’air

Urfi Javed a déclaré que les flics étaient arrivés sur le lieu du tournage, mais ce n’était pas à cause de ses vêtements. Elle a mentionné qu’il y avait un problème avec le lieu de tournage. À Etimes, dit-elle, que la police arrive pour arrêter le tournage car il n’y avait qu’un certain temps que l’équipe pouvait tirer dans un lieu public. Ils n’étaient pas au courant et les flics sont donc entrés. Urfi a précisé que cela n’avait rien à voir avec ses vêtements et la fusillade s’est poursuivie le lendemain.

Urfi Javed qui a changé son nom en Uorfi Javed n’est pas nouvelle dans les controverses. Dans le passé, elle a été embourbée dans de nombreuses controverses en raison de ses vêtements révélateurs. À un moment donné, elle s’est disputée verbalement avec Farah Khan Ali qui avait fait des commentaires sur ses vêtements. Elle a également reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux à cause de cela.

Urfi Javed contre Chetan Bhagat

Récemment, elle a eu un tiff avec Chetan Bhagat qui a fait un commentaire plutôt méchant sur son apparence et c’était partout dans l’actualité du divertissement. Lors d’un événement, il a déclaré: “D’un côté, il y a un jeune qui protège notre nation à Kargil et de l’autre, nous avons un autre jeune qui voit les photos d’Uorfi Javed cachées dans sa couverture.” Cela ne s’est pas bien passé avec Urfi qui le lui a rendu.