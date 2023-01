Urfi Javed rit hystériquement après avoir été proposé par un fan, les internautes disent “ek FIR ne isse kapde phena diye”

Urfi Javed a certainement laissé une trace parmi les internautes. Avec ses tenues étranges et uniques et son attitude franche, Urofi a gagné des fans fidèles. Les concurrents de Bigg Boss OTT ont vu un de ces admirateurs fidèles qui a ensuite proposé à Urfi.

Dans une vidéo partagée par Viral Bhayani, Urfi a rencontré son fan à l’aéroport. Le jeune garçon avait même demandé à son subordonné d’immortaliser ce moment privilégié. Dès qu’Urfi est arrivé, le fan s’est mis à genoux et lui a proposé une rose rouge. Urfi a reconnu le geste en acceptant la rose et a ri hystériquement. Dès que le fan s’est mis à genoux, Urfi a déclaré qu’elle acceptait la rose “comme une sœur” et que c’était un moment de micro-drop d’Urfi.

Voir la vidéo







Comme l’exercice habituel, la vidéo d’Urfi a suscité des réactions hilarantes de la part des internautes. Un utilisateur a noté qu’Urfi portait des vêtements appropriés et a demandé: “Aj full dress main kyu?” Un autre utilisateur ajouté. “Ek FIR. Ne urfi ko kapde pehnate kr dia.” L’un des utilisateurs a déclaré: “Vrai fan hai … vidéo banna ne bol ke drama kiya.” Un internaute a déclaré : “Est-ce qu’elle voyage même quelque part ou revient tout juste de l’aéroport… après avoir posé.” Un autre internaute a écrit : “Paise de kar urfi ne karwaya h ye ladke ke muh se pata lat raha h inconfortable ho raha woh jaise zabardasti koi karwa raha ho.” L’un des internautes a ajouté : “In Poore Clothes mein bhi bewakoof lag rahi hai ….. bref, qu’elle soit nue ou entièrement habillée, elle n’a pas le sens de s’habiller.”

Hier, les papas ont demandé à l’actrice de télévision si elle avait un message pour ses fans qui l’aiment. Urfi a donné une réponse hilarante en disant: “Pyaar ka toh pata nahi par mera nanga naach continue rahega (je ne sais pas pour l’amour, mais mon” nanga naach “continuera)”. Bien que pas indirectement, mais Urfi a une fois de plus critiqué ceux qui ont célébré le récent FIR déposé contre elle par Chitra Wagh, la présidente de l’État du BJP Maharashtra Mahila Morcha, pour “s’être livrée à la nudité dans les rues de Mumbai” avec sa réponse.