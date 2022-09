Urfi Javed riposte aux trolls et aux célébrités avec la question : “L’aéroport d’Uorfi aati hai, mais jaati kahan hai” ?

Urfi Javed, qui a maintenant changé son nom en Uorfi Javed, a acquis une grande renommée après son passage à Bigg Boss OTT. Bien que son séjour à l’intérieur de la maison controversée ait été très court, elle a attiré l’attention de tout le monde avec son sens de la mode prêt à l’emploi qu’elle a démontré après le spectacle. Elle se fait souvent troller, mais les commentaires négatifs n’atténuent pas son enthousiasme à être audacieuse et belle. Eh bien, elle a également été trollée pour être apparue à l’aéroport et plus encore. Les gens lui ont demandé où elle se dirigeait car elle est toujours papotée à l’aéroport. Dans une vidéo récemment, elle l’a rendu à tous.

Entertainment News: Uorfi Javed le rend aux trolls à pleine puissance

Urfi Javed a été filmée à l’aéroport et devant la caméra, elle a déclaré que les obturateurs devraient la filmer à l’intérieur de l’aéroport afin que les gens sachent qu’elle voyage effectivement quelque part. Elle était également disposée à montrer aux photographes son billet pour confirmer ses affirmations. Pour sa mode à l’aéroport, on pouvait la voir dans une jupe courte bleue et une bralette dos nu assortie avec deux fleurs couvrant ses atouts. Une tenue assez risquée pour voyager, dirions-nous. Elle a ajouté de l’audace à son look en portant d’énormes lunettes de soleil.

Regardez la vidéo d’Uorfi Javed ci-dessous :

Une fois de plus, elle s’est fait troller pour son sens de l’habillement. Un commentaire sur la vidéo disait: “Jab bhi mai sochta hun isse jada bekaar ni lag skti yeh..agle din surprise kr deti hai usse bhi jada bekaar lag kr. (Chaque fois que je pense qu’elle ne peut pas avoir l’air dégoûtante, elle me surprend le le prochain jour.)”

Dans le passé, Urfi Javed s’est prononcé contre les trolls. Elle a critiqué les trolls à plusieurs reprises. Elle l’a également rendu à de nombreuses célébrités qui ont parlé de son sens de la mode.