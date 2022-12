Urfi Javed révèle son "fantasme le plus étrange", dit "mene abhi takk...".

L’actrice de télévision Urfi Javed, qui donne souvent des objectifs de mode, a parlé de son fantasme le plus étrange lorsqu’elle est apparue à Date Baazi. Dans la promo, on peut l’entendre parler à l’animateur de l’émission et à l’acteur populaire Rithvik Dhanjani.

Lorsque Rithvik Dhanjani a interrogé Urfi sur son « fantasme le plus étrange », a déclaré Urfi, « en fait mene ye abhi social nahi hai ». Elle réfléchit alors et dit: “c’est réglé par”. Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait que la caméra soit allumée, Urfi a répondu: “ladke ki marzi hai”.

Regardez:







Pendant ce temps, Urfi Javed, qui est actuellement à Dubaï, a récemment été menacé par une personne en ligne alors qu’il menaçait de mort et de viol la personnalité des médias sociaux. Urfi est connue pour ses choix vestimentaires décalés qui ne conviennent souvent pas aux partisans de la ligne dure.

Selon un rapport du Free Press Journal, la police du quartier Goregaon de Mumbai a arrêté un homme du nom de Naveen Giri. Pendant ce temps, l’influenceur des médias sociaux aurait été arrêté par la police pour avoir prétendument tourné une vidéo dans une tenue révélatrice à Dubaï.

Cependant, l’actrice a précisé plus tard que ses vêtements n’avaient rien à voir avec l’atterrissage de la police de Dubaï sur les plateaux de son tournage, mais plutôt qu’il s’agissait d’une mauvaise communication de la part de son équipe de production concernant les horaires du tournage dans le lieu public.

Urfi est connue pour susciter la controverse avec son choix de vêtements. Il y a quelques semaines, elle avait également appelé un groupe d’adolescents sur les réseaux sociaux pour l’avoir appelée et lui avoir envoyé des textos d’abus et de menaces.

La sensation des médias sociaux a récemment attiré l’attention alors qu’elle affichait ses déclarations de mode extravagantes dans l’émission de téléréalité Splitsvilla X4, animée par Sunny Leone et Arjun Bijlani sur MTV. En parlant d’elle faisant les “titres” avec ses ensembles, Urfi a déclaré à IANS : “Oui, je fais les gros titres pour mes tenues. Dans le spectacle, j’étais aussi moi-même. J’ai pris de très belles tenues dans le spectacle et ce qui m’a fait choisir de telles tenues ? Je ne les ai pas choisies, c’est la production de MTV qui a choisi celles qui n’étaient pas trop révélatrices.” (Avec les contributions de l’IANS)