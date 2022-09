Urfi Javed révèle qu’elle était en dette MASSIVE pendant 8 ans; a pris un prêt pour entrer dans Bigg Boss, portait des vêtements empruntés

Le sens de la mode d’Urfi Javed est devenu un sujet de discussion brûlant au quotidien, et ce n’est un secret pour personne que ses tenues idiosyncrasiques suscitent autant d’émerveillement que de trolls, et parfois même de ses collègues actrices de télévision. Et, mon garçon, Uorfi ne se retient-elle jamais ? Il se passe rarement un jour où Urfi Javé ne fait pas la une des journaux pour son sens de la mode idiosyncrasique et laisse peu de place à l’imagination. Au milieu de tout cela cependant, ce que beaucoup ne savent pas, ce sont les luttes derrière où Uorfi Javed a atteint aujourd’hui, la chose bizarre étant que beaucoup prétendent qu’elle paie les médias pour la couvrir avec une telle férocité. La réalité ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité.

Urfi Javed révèle qu’elle était en dette massive pendant 8 ans

Dans une interview avec la célèbre présentatrice et journaliste Siddharth Kanan, Urfi Javed a révélé qu’elle traversait une grave crise financière depuis 8 longues années et, en fait, qu’elle était endettée jusqu’au cou. À tel point que la jeune fille aux longues jambes révèle qu’elle n’avait pas d’argent pour entrer dans Bigg Boss OTT, ce qui était sa prétention à la gloire et un énorme tremplin sur la voie du succès qu’elle a forgée aujourd’hui. En fait, Urfi fait une autre révélation choquante que tous les vêtements qu’elle portait dans l’émission ont été empruntés et comme elle n’était là que pour une semaine, elle n’a même pas gagné beaucoup d’argent grâce à l’émission. Même maintenant, elle rit des rumeurs de paiement des médias car elle prétend ne pas avoir autant d’argent.

Uorfi Javed révèle le secret de son sens de la mode

Auparavant, BollywoodLife avait contacté Uorfi Javed pour un exclusif interview, où la starlette a été complètement franche sur la façon dont le fait d’avoir été “utilisée” à plusieurs reprises a grandement influencé son style extrêmement unique, à tel point qu’elle croit maintenant “faire semblant” jusqu’à ce qu’elle “y arrive”. Regardez la vidéo exclusive complète interview d’Urfi Javed ci-dessus…