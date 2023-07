Urfi Javed révèle qu’elle a fait des produits de comblement sous les yeux à cause de la pêche à la traîne, regrette sa décision

Uorfi Javed et ses choix vestimentaires extrêmes en font souvent la cible des trolls. Bien qu’elle ait reçu des réactions négatives pour sa tenue presque nue, Uorfi a toujours fait la sourde oreille aux critiques, s’habillant à sa guise. Mais cette pêche à la traîne incessante semble non seulement lui être entrée dans la tête, mais lui a également causé des ennuis. Uorfi s’est reprochée d’avoir prêté attention aux opposants et d’avoir opté pour des produits de comblement sous les yeux qui ont fini par avoir des résultats désastreux. Elle a laissé tomber un selfie sur Instagram, sans maquillage ni filtres, parlant de sa misérable expérience.

Produits de comblement sous les yeux Uorfi Javed

Dans une histoire Instagram aujourd’hui disparue, Uorfi a posté un selfie, enfilant un ensemble assorti teint en marbre bleu et portant des écouteurs. Ses yeux semblaient enflés et rouges, un effet secondaire probable de passer sous le bistouri. Uorfi a partagé qu’après avoir utilisé les produits de comblement sous les yeux, la forme de son visage a complètement changé. Même le maquillage, a-t-elle affirmé, n’a pas réussi à dissimuler ses bouffissures sous les yeux. « J’ai été tellement trollé à cause de mes cernes, j’ai eu des produits de comblement sous les yeux et maintenant mon visage a l’air !! Le dessous des yeux est inégal et bizarre ! Maintenant, même le maquillage ne peut pas cacher mon bizarre sous les yeux ! moi-même? » elle a écrit.

Uorfi Javed pappé dans un look sans maquillage

Uorfi Javed est récemment passée sous le radar des trolls lorsqu’elle a été piqué alors qu’elle quittait les locaux du gymnase. L’ancienne candidate de Bigg Boss a été vue se précipitant vers sa voiture, alors que les paparazzis la suivaient en voulant prendre des photos. Uorfi hésitait à se laisser prendre en photo, estimant qu’elle ne portait aucun maquillage. « Mujhe makeup karke aane do ghar se (Laissez-moi d’abord me maquiller à la maison) », a-t-elle déclaré. Dans la vidéo, partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, m Uprfi a été vue essayant de se couvrir les yeux. D’après les aperçus qui clignaient et vous manquiez, il semblait que ses yeux sous les yeux étaient rouges et enflés.

Voici la vidéo dont nous parlons :

Uorfi Javed et Chitra Wagh

L’année dernière, Uorfi Javed a été impliqué dans une controverse juridique après que le chef du BJP, Chitra Wagh, a déposé une plainte contre l’influenceur de la mode. La dirigeante politique a allégué qu’Uorfi s’était livrée à « la nudité publiquement dans les rues de Mumbai » et a exigé son arrestation immédiate. Après une longue guerre de mots entre les deux, la question a finalement été mise sous le tapis.