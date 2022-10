Urfi Javed révèle ce que l’ex-petit ami Paras Kalnawat a fait pour la séduire après leur vilaine rupture

Urfi Javé ou Uorfi Javé est devenu assez populaire parmi le public. Elle était dans Bigg Boss OTT et depuis lors, elle fait la une des journaux pour ses tenues originales. Urfi est devenue synonyme d’habillage décalé car elle peut composer une tenue à partir de presque tout. Des cordes aux coquillages, elle a tout utilisé. Eh bien, elle est également restée dans l’actualité à cause de son histoire d’amour avec Paras Kalnawat. Il a joué un rôle central dans Anupamaa et a ensuite fait partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Urfi Javed se confie sur son passé

Dans une récente interview avec Times of India, Urfi Javed a de nouveau parlé de sa relation avec Paras Kalnawat et a mentionné qu’elle voulait rompre avec lui dans le mois suivant sa relation. Elle l’a traité d’enfant et a révélé ce qu’il avait fait pour la convaincre. Elle a dit que Paras avait trois tatouages ​​​​sur son nom même après leur rupture. Mais elle n’était pas d’humeur à se réconcilier avec lui. Urfi Javed a également révélé qu’il était possessif envers elle. Elle a été citée en disant: “Il a essayé de me courtiser à nouveau en ayant 3 tatouages ​​​​de mon nom, mais qui fait ça après que l’un se soit séparé? Je ne revenais sûrement pas vers lui juste pour les tatouages. Même s’il avait des tatouages de mon nom sur tout son corps, je ne l’aurais pas fait.”

Ce n’est pas la première fois qu’Urfi Javed parle de son passé. En fait, même Paras Kalnawat a parlé de sa vie amoureuse. Tout compte fait, Urfi et Paras sont maintenant de bons amis.

Tout sur Paras Kalnawat

Avant Jhalak Dikhhla Jaa 10, Paras Kalnawat a fait la une des journaux car son contrat a été résilié par les créateurs d’Anupamaa. C’est apparemment parce qu’il a commencé l’émission de télé-réalité de danse et qu’en un jour, son contrat a été résilié.