Urfi Javed reprend le combat avec Chahatt Khanna en publiant une vidéo ULTRA-HOT; prend à nouveau une fouille dans l’argent de sa pension alimentaire

Le sens de la mode d’Urfi Javed est devenu un sujet de discussion quotidien, et ce n’est un secret pour personne que ses tenues idiosyncrasiques suscitent autant d’émerveillement que de briques de la part des trolls, et parfois même de la part de ses collègues actrices de télévision. Et, mon garçon, Uorfi ne se retient-elle jamais ? Il se passe rarement un jour où Urfi Javé ne fait pas la une des journaux pour son sens unique de la mode et laisse peu de place à l’imagination et Uorfi Javed l’a fait à nouveau, reprenant son combat avec Chahatt Khanna après que ce dernier a jugé sage de ne pas s’occuper de ses propres affaires et l’a qualifiée de “bon marché” et a allégué Urfi est “payer les médias pour être repéré” et la suivre alors qu’elle va pratiquement nue.

Uorfi Javed reprend le combat avec Chahatt Khanna

Après s’en être pris plus tôt à Chahatt Khanna pour ses commentaires inutiles et méchants, Urfi Javed s’est également fait mal en fouillant dans les paiements de pension alimentaire de son ex-mari. Et, Uorfi a de nouveau emprunté le même chemin, mais cette fois avec une vidéo ultra-chaude dans juste un bikini jaune et un sarong drapé dessus sur son officiel Instagram poignée, soulignant qu’aucune quantité de remarques contre elle ne peut l’enliser. Sous-titrant la vidéo, Urfi a écrit : “Quelle est cette façon odieuse de s’habiller Uorfi ? Apni apni Chahat hoti hai yar 😉 wale karte hai yar.” Découvrez son message ci-dessous:

Ce que Chahatt Khanna avait dit à propos d’Urfi

Plus tôt, Chahatt Khanna a pris un empannage inutile à l’improviste au jeu de style d’Uorfi, quand elle a écrit sur elle Histoire Instagram: “Qui porte ça ? Et dans la rue ? Je veux dire que n’importe qui enlèverait ses vêtements et que les médias en feraient une célébrité ? Les médias indiens sont-ils si vulnérables ? C’est facile d’acheter cette publicité et ces médias bon marché, cette émission bon marché dont vous ferez la promotion à notre génération. N’importe qui paierait pour repérer et faire n’importe quoi ou même aller nu et vous porterez ? C’est odieusement triste !! Que Dieu vous bénisse avec un peu de sagesse.

C’est bien de voir Urfi Javed continuer à se défendre et ne pas perdre une occasion d’emmener ses intimidateurs à l’école.