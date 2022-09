Urfi Javed réplique à Kashmera Shah, d’autres célébrités qui se sont moquées de son repérage à l’aéroport, dit “ticket dikhau”

Urfi Javed est connue pour ses tenues “uniques” et ses fréquentes visites à l’aéroport. Cependant, des célébrités comme Kashmira Shah se sont moquées de son repérage médiatique près de l’aéroport international et ont affirmé qu’elle ne prenait jamais l’avion et se rendait sur place pour se faire exploiter.

Bien qu’Urfi ait répondu à de telles affirmations et ait renvoyé les célébrités, elle a donné une autre réponse appropriée à ces affirmations. Dans la dernière vidéo, Urfi a été aperçue près de l’aéroport et, tout en posant pour les papas, elle leur a demandé de continuer à la filmer jusqu’à ce qu’elle entre à l’intérieur. Javed a eu une conversation rapide avec les paparazzi, et les paps ont dit qu’elle leur avait manqué à l’aéroport. Urfi a dit: “Ticket dikhkau kya?” L’actrice a poursuivi : “Aaj tum log mere andar jaane tak shoot karoge… taaki logon ko pata chale ki main ghusi hoon.

Samedi, Urfi a surpris les internautes avec sa dernière tenue de sa garde-robe. Chaque fois que vous pensez qu’Urfi Javed ne vous étourdira pas davantage, elle vous surprend avec son nouveau gadget. Urfi sait certainement comment garder ses followers engagés. Dans son dernier post, Urfi a partagé son nouveau look, inspiré de la boule disco flashy, couvrant tout son visage et ses b ** bs, avec un jean déboutonné. Dans la vidéo, Urfi montre ses mouvements dans la tenue étonnamment flashy, et l’a sous-titrée en disant : “Dard-e-Disco, ab is mein kya hair make up credit du.”

Dès qu’Urfi a posté la vidéo, ses followers et internautes ont été stupéfaits par son look. Il y avait des gens qui appréciaient le look de Javed, et il y avait des utilisateurs qui s’en moquaient. Un utilisateur a écrit : “J’adore ce concept… C’est super créatif.” Alors qu’un autre utilisateur a affirmé, “Ab Dharti ka Vinaas Tah hai.” L’un des utilisateurs a écrit : “Sunny leoni ko bhi maaf kr ri”. Un internaute a déclaré: “Oye … Raj Kundra.”