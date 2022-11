Urfi Javed réagit fortement après le dépôt d’un FIR contre elle; “Ce n’est pas aux talibans ni à l’Afghanistan de contrôler ce que portent les femmes”

Urfi Javed est très consciente de ce qu’elle fait et de ce qu’elle mange et il est grand temps que les gens arrêtent de s’embêter et de perdre leur temps avec elle en déposant un FIR et plus encore. La dernière à déposer une FIR contre Urfi est la dame nommée Shabnam qui veut apparemment gagner de la publicité au nom d’Urfi selon sa demande. La renommée de Bigg Boss OTT a le plus réagi à une FIR contre elle, et c’est ce qu’elle a à dire. Eh bien, tout le monde a le droit de vivre librement dans ce pays et Urfi y appartient aussi.