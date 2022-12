Urfi Javed réagit au joueur de hockey indien Yuvraj Walmiki qui a remercié Dubaï pour sa détention

Il a été récemment rapporté qu’Urfi Javed avait été arrêté par la police de Dubaï pour avoir porté des tenues révélatrices lors du tournage d’une vidéo dans un lieu public. Dès que la nouvelle a été annoncée, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à remercier le pays du Golfe et les ont également exhortés à garder Urfi le plus longtemps possible. Le hockey indien a joué Yuvraj Walmiki avait également commenté la même chose, à laquelle Urfi a maintenant partagé sa réaction.

La célébrité Bigg Boss OTT a pris une capture d’écran du commentaire de Yuvraj et de sa réponse sur ses histoires Instagram. Alors que Yuvraj a réagi à la nouvelle de sa détention en disant: “Merci Dubaï. S’il vous plaît, gardez-la pour toujours. Cordialement.” À quoi, Urfi a répondu: “Oh, au fait, j’ai toujours les captures d’écran des messages que vous m’avez envoyés, ainsi qu’à 99999 autres filles.”

Elle a en outre commenté: “J’ai tellement de problèmes avec mes vêtements mais je suis toujours dans mes DM.” Elle a conclu en disant: “Hockey pe dhyan de na!” Elle s’est également adressée à d’autres utilisateurs de médias sociaux, qui ont également commenté la même chose, en partageant une vidéo sur Instagram en utilisant le filtre de prison et a déclaré : “C’est exactement ce que toute l’Inde veut voir en ce moment.”

Urfi a également évoqué les informations faisant état de sa détention et a déclaré dans une déclaration aux médias : “La police était arrivée pour arrêter le tournage en raison de problèmes sur les lieux. Il fut un temps où nous étions autorisés à tirer car c’était un lieu public, l’équipe de production n’a pas prolongé le timing, donc nous avons dû partir. Cela n’avait rien à voir avec mes vêtements. Nous avons tourné la partie restante le lendemain, donc tout était trié.

Pendant ce temps, Urfi a fait plusieurs apparitions, notamment Splitsvilla X4, Fabulous Lives of Bollywood Wives et la nouvelle émission Web de Rithvik Dhanjani où elle sera vue parler de ses expériences de rencontres et révéler ses fantasmes les plus fous.