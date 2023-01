Urfi Javed RÉAGIT au FIR déposé contre elle par un politicien ; “Ça me rend suicidaire”

Urfi Javed a une fois de plus irrité une politicienne qui l’a fortement critiquée en montrant son corps en public et a même déposé un FIR contre elle. Urfi est connue pour faire des déclarations de mode scandaleuses et parfois sa mode devient un peu incontrôlable qui attire l’attention de tout le monde. À l’heure actuelle, la dirigeante du BJP et présidente de l’État de Mahila Morcha Chitra Wagh s’en est pris à Urfi et l’a accusée de répandre la nudité et elle devrait bientôt arrêter, sinon des mesures strictes seront prises contre elle.

Urfi Javed a finalement réagi aux commentaires de Chitra Wagh à son sujet et dit que cela la rend suicidaire et qu’elle sait que si elle parle contre eux, elle sera tuée. Urfi a repris ses histoires sur Instagram et a écrit une longue note qui dit qu’elle est mentalement perturbée et ne mérite pas ce traumatisme injustifié. Urfi a écrit : “” Je sais que c’est assez dangereux de télécharger des trucs contre les POLITICIENS, mais ces gens me font suicidaire de toute façon alors soit je me tue, soit je dis ce que je pense et je me fais tuer par eux 🙂 Mais encore une fois salut, je n’ai pas commencé ça , je n’ai jamais rien fait de mal à personne. Ils viennent vers moi sans putain de raison.”.

Chitra dans son tweet avait dit plus tôt : ” Que se passe-t-il à Mumbai ? La police de Mumbai a-t-elle des sections IPC/CRPC pour arrêter cette femme qui se livre ouvertement à la nudité dans les rues de Mumbai ? Arrêtez-la dès que possible. D’une part , des filles/femmes innocentes sont la proie de pervers, et d’autre part, cette femme ne fait que répandre plus de perversion”.

Regardez la vidéo d’Urfi Javed faisant une autre déclaration de mode audacieuse après avoir reçu un avertissement strict de la politicienne du BJP Chitra Wagh.

Urfi Javed va-t-il changer ? Eh bien, cela semble non, car elle vous a posté une autre vidéo d’elle montrant HL sur son point de jeu de mode. Elle est imparable quoi qu’il arrive.