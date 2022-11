Urfi Javed réagit au FIR déposé contre elle, dit “comment fu **** g iconique …”

Urfi Javed alias Uorfi a eu des ennuis juridiques pour son sens unique de la mode. Selon les rapports, une plainte anonyme a été enregistrée à Delhi contre Javed pour “publication ou transmission de matériel contenant des actes sexuellement explicites sous forme électronique”. Le rapport a été enregistré après la sortie de son clip vidéo Haye Haye Yeh Majboori en octobre.

Auparavant, le comédien Sunil Pal s’était également moqué d’Urfi à propos de ses tenues et de ses apparitions publiques. Pal a en outre déclaré qu’Urfi portait délibérément de telles tenues “absurdes”, afin qu’elle puisse attirer l’attention. Maintenant, Urfi a rompu le silence sur le FIR connecté sur elle et les commentaires de Pal et d’autres opposants. Dans une vidéo partagée par Instant Bollywood, Urfi les a scolarisés et a déclaré qu’ils attirent l’attention des médias sur son coût. Elle a en outre ajouté: “C’est tellement ironique, yeh log mujhe bolte hai que je veux de la publicité, et ce sont les mêmes personnes qui utilisent mon nom pour attirer l’attention et la publicité.”

Urfi a ajouté : “Les violeurs de Kisi ke upar itne FIR nahi ho rahe… jitna mujhe par ho rahe hai. C’est une putain d’ironie. Les gens sont dérangés par ce que je porte et ils s’en plaignent. C’est pas l’Afghanistan ou les talibans. Voulez-vous vivre comme ça ? Voulez-vous contrôler ce que les femmes devraient porter ? S’il vous plaît, allez vous faire foutre.”

Récemment, le comédien Sunil Pal l’a critiquée pour ses vêtements et l’a appelée paagal. Il a partagé une vidéo dans laquelle on peut l’entendre dire : « ye Urfi Javed pagla gayi h kya (Urfi Javed a-t-elle perdu la tête ?) Je voudrais remercier la femme qui s’est plainte contre Uorfi. Je pense qu’Urfi veut faire quelque chose pour qu’elle puisse entrer dans la discussion. Même si c’est illégal. Portant moins de vêtements, a pris le nom d’Urfi Javed. Je n’aime pas la façon dont elle joue avec notre saint nom musulman. Urfi sera ensuite vu dans Splitsvilla X4