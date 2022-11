Urfi Javed publie une vidéo dans ‘juste un pantalon’, la vidéo recueille plus de 67 000 likes en 8 heures

La sensation de mode actuelle de la nation, Urfi Javed a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram aujourd’hui (30 novembre). Connue pour son choix de tenues audacieuses et originales, Urfi Javed dans la dernière vidéo ne porte qu’un pantalon noir et blanc avec une empreinte de main dessus. Elle est debout dos à la caméra. Javed a choisi d’attacher ses cheveux en une queue de cheval haute et affiche son dos nu.

Au début, on la voit écrire quelque chose sur une toile à l’aide d’un pinceau, lorsque la caméra zoome, la toile se lit : “Ils sont fous, ils n’ont toujours pas de nom.” Urfi a posté cette vidéo avec la légende : “Qu’est-ce qui est écrit sur la toile ?” La vidéo joue la chanson ‘Maan meri Jaan’ de King en arrière-plan. La vidéo a jusqu’à présent recueilli plus de 67 000 likes et plus de 1700 personnes ont commenté la dernière vidéo d’Urfi.













La célèbre actrice de télévision Kavita Kaushik, connue pour son interprétation de Chandramukhi Chautala dans la sitcom FIR de SAB TV, a commenté la vidéo et a déclaré : “Je veux ce pantalon”.

Urfi Javed avait joué dans plusieurs émissions de télévision avant de devenir une fashionista. Elle avait joué dans plusieurs émissions à succès, notamment Durga, Saat Phere Ki Hera Pheri, Bepanna, Jiji Maa, Dayan, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Kasauti Zindagi Kay. Elle a reçu une renommée instantanée de Bigg Boss OTT.

Revenu d’Urfi Javed



Urfi Javed gagne entre 30 000 et 40 000 roupies par épisode d’une émission télévisée. Elle gagne également des millions de roupies grâce aux avenants et à Instagram. Elle compte plus de 3 millions de followers. Certains reportages non confirmés dans les médias suggèrent qu’elle gagne jusqu’à Rs 1,5 crore chaque mois, ce qui en fait l’un des acteurs et influenceurs de télévision les mieux payés.