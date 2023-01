Urfi Javed prétend qu’elle est incapable de trouver une maison à louer étant musulmane; révèle pourquoi elle est bannie de la société musulmane

Urfi Javed parle des répercussions d’être Urfi Javed. La fille a fait la une des journaux avec sa tenue de mode folle. Vous pouvez l’aimer, la détester, mais vous ne pouvez certainement pas l’ignorer. En ce moment, elle fait sensation sur internet et comment. Les dernières nouvelles sur Urfi ne concernent cette fois pas sa mode bizarre et folle. Urfi dans son dernier tweet a mentionné comment il lui était devenu impossible de trouver un foyer dans la société en raison de son statut de musulmane, d’actrice et plus encore. Urfi a fait l’objet de critiques massives pour ses choix, mais elle ne s’est jamais enlisée.

C’est littéralement à chaque fois mahn, célibataire, musulmane, actrice – impossible de trouver une maison Uorfi (@uorfi_) 24 janvier 2023

je me souviens encore de la @Snapchat statut de #UrfiJaved où elle était dehors tard le soir avec ses sacs et pas de maison où rester. Elle disait qu’elle était prête à payer plus de loyer, mais le propriétaire n’était pas prêt à la laisser rester. Je suis content de voir où elle en est aujourd’hui et les médias ne peuvent tout simplement pas en avoir assez d’elle ? pic.twitter.com/4ZMpxTNgH4 Abhishek Bhalerao (@mumbaiactor_) 24 juillet 2022

Urfi aurait déclaré que personne n’était prêt à donner sa maison à louer dans la société hindi. Et la société musulmane l’a bannie en raison du choix de vêtements et d’autres choses qui aggravent encore la situation si elle est actrice. De nombreux internautes ont sympathisé avec l’actrice et lui ont souhaité bonne chance et espèrent qu’elle obtiendra bientôt une maison. Un utilisateur a même déclaré que cette situation n’avait pas été rencontrée par Urfi la première fois, mais plus tôt, car elle était sans abri et suppliait le propriétaire de la laisser rester en payant un loyer supplémentaire.