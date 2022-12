Urfi Javed pose seins nus avec des crêpes et du jus ; les commentaires des internautes pour le caméraman vous laisseront avec des sentiments mitigés

Urfi Javed a récidivé. Le concurrent de Bigg Boss OTT, qui fait sensation sur les réseaux sociaux, a publié une nouvelle bobine sur Instagram. Sur la photo, on la voit en jupe bleue. Elle a recouvert ses seins d’une assiette de crêpes et d’un verre de jus. La crêpe a l’air décadente garnie de crèmes et de baies. Comme prévu, les internautes ont inondé de commentaires. Beaucoup de gens se sont demandé qui était le caméraman qui prenait les photos et les vidéos. Jetez un œil à certains des commentaires ci-dessous…

Quoi qu’on en dise, Urfi Javed est bel et bien unique en son genre.